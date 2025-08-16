Archéologie : certaines nonnes vivaient aussi en ermites extrêmes

Cette découverte représente une avancée significative dans les méthodes utilisées pour déterminer le sexe des individus dont les restes sont fragmentaires. Cependant, les preuves d’ascétisme chez les femmes d’antan sont plus communes qu’on pourrait le croire.

LES FEMMES ASCÉTIQUES DE L’ANTIQUITÉ

Caroline Schroeder, docteure et professeure d’études des genres et des femmes, et professeure en érudition des données de l’université publique de l’État de l’Oklahoma, autrice de plusieurs études d’avant-garde sur le monachisme, a confié à National Geographic qu’« à la fin de l’Antiquité, et en Byzance, les personnes de tous les genres s’adonnaient à une grande variété de pratiques ascétiques. En Égypte, au cours des 4e et 5e siècles, nous avons des preuves irréfutables de papyrus, de lettres monastiques et d’écrits épiscopaux que des femmes pratiquaient l’ascétisme au sein de leur foyer, dans des demeures qu’elles possédaient ou louaient elles-mêmes, et dans des communautés [monastiques] de femmes. » En général, l’ascétisme signifiait une abstinence de relations sexuelles, même si elles étaient mariées, une restriction de sa consommation de nourriture, une vie loin du monde, un engagement rigoureux dans la prière et une vie d’inconfort et de séclusion.

Ces pratiques ne s’arrêtaient pas aux frontières de l’Égypte. En Syrie, un grand nombre de preuves documentent ce que l’on considérerait comme des formes extrêmes d’ascétisme. Caroline Schroeder mentionne un moine du 9e siècle qui décrivait un monastère de femmes qu’il avait visité au cours de sa vie, où ses habitantes vivaient recluses comme des stylites.

Les stylites « étaient des moines qui vivaient durant des années au sommet d’un haut pilier, souvent exposés aux éléments et totalement dépendants des personnes au sol qui leur fournissaient nourriture et eau », explique Caroline Schroeder. « Le plus connu est le tout premier stylite, Siméon l’Ancien, qui a vécu sur son pilier durant trente-six ans, priant, se prosternant et accomplissant d’autres pieux exercices, tout en vieillissant. On venait des quatre coins du monde pour recevoir sa bénédiction, l’entendre prêcher et demander son avis lors de disputes entre individus et entre dirigeants politiques. »

Les stylites étaient physiquement consignés à leur pilier. Il leur était impossible de s’étirer complètement, de faire une pause pour se soulager (l’odeur était infecte) et ils étaient exposés aux éléments. Ils ne survivaient que grâce à une alimentation limitée et sans le confort d’un compagnon. Caroline Schroeder fait remarquer qu’un « monastère de femmes stylites était une preuve que certaines femmes s’adonnaient à un ascétisme physique rigoureux et sévère, au même titre que les hommes. »