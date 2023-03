Ces cinq villes légendaires disparues y a des siècles refont surface

LA LÉGENDAIRE CITÉ D’OR

Les explorateurs espagnols d’Amérique du Sud entendirent parler de la légende de l'Eldorado dans les années 1500. Quelque part dans la Cordillère des Andes, leur avait-t-on indiqué, le peuple indigène Muisca avait initié un nouveau chef en le saupoudrant d’or de la tête aux pieds et en jetant de l’or et des émeraudes dans un lac sacré. Le chef était connu sous le nom d’El Dorado, « le doré ».

Aveuglés par la cupidité, des aventuriers espagnols, allemands, portugais et anglais avancèrent dans les contrées sauvages et impitoyables de la Colombie, de la Guyane et du Brésil à la recherche de ce trésor mythique, risquant de mourir de faim et bravant morsures de serpent et maladies. Au fil du temps, l'Eldorado désigna un homme, puis une ville, et enfin une vallée pavée d’or, n’attendant que d’être percée à jour. Aucun trésor n’a jamais été découvert.

Une part de vérité doit néanmoins de se cacher dans cette légende. Le lac mentionné dans le récit Muisca pourrait être celui de Guatavita, dans le nord de la Cordillère Andes, près de Bogotá, en Colombie. Des objets en or et des bijoux en ont été extraits, mais les tentatives de le drainer et de s’accaparer ces fameuses richesses ont toutes échoué. Peu importe le trésor qui s’y cache, il reste intact.