Antiquité : comment l’écriture hiéroglyphique est-elle devenue l’écriture sacrée des Égyptiens ?

Outre les murs des temples et des tombes qui en étaient recouverts, les hiéroglyphes étaient également gravés sur une grande variété d’objets. C’est notamment le cas des stèles, ces grands blocs de pierre le plus souvent, sur lesquelles pouvaient être inscrits d’importants textes religieux, des décrets royaux ou le récit de campagnes militaires. Si les écrits sur les statues étaient souvent limités au nom, au titre et à la parenté de la personne représentée, il arrivait parfois qu’ils soient plus longs et d’une qualité littéraire remarquable. Ces textes pouvaient inclure une biographie détaillée de la personne représentée ou sa généalogie remontant sur plusieurs siècles. Certaines statues présentaient volontairement une grande surface plate pour pouvoir y écrire de longs textes (par exemple, les statues cubes, de forme cubique à partir de la poitrine et jusqu’aux pieds). Une autre méthode ingénieuse permettant de graver du texte sur une statue est démontrée sur la statue de Nebmeroutef, scribe sous la 18e dynastie. Ce dernier est représenté en pleine lecture d’un papyrus, en présence du dieu Thot. Sur le papyrus déroulé sur ses genoux est écrit un texte détaillant ses titres et les actes qu’il a accompli au service du roi.