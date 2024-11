Néron était-il vraiment un tyran cruel et narcissique ?

Qu’un empereur soit considéré champion du peuple ou tyran sanguinaire, cela dépendait des rapports qu’il entretenait avec la classe sénatoriale de propriétaires terriens qui écrivaient les livres d’Histoire. Auguste protégea les privilèges de l’aristocratie, mais Néron, lui, les assiégea. Les réputations des deux empereurs furent également façonnées par leurs attitudes différentes à l’égard de la culture, des institutions et des coutumes profondément ancrées de Rome.

NÉRON L’INNOVATEUR

Tandis qu’Auguste avait maintenu une politique conservatrice vis-à-vis des traditions romaines, Néron essaya quant à lui de les remplacer par de nouveaux rituels inspirés par la culture hellénistique, plus civilisée selon lui. On pourrait voir dans les changements opérés par Néron une révolution culturelle. Il fit construire des gymnases, des arènes et des écoles impériales pour enseigner les nouvelles traditions. On y apprenait à de jeunes hommes de l’aristocratie à s’affronter dans des concours gymniques et musicaux qui furent incorporés aux festivités romaines.

L’aristocratie rejeta largement ce qui était pour elle un néroïsme culturel. Elle critiqua ses spectacles et ses séances de déclamation de poésie, et tourna en ridicule cet empereur à ses yeux narcissique et mégalomane, de plus en plus déconnecté du peuple qu’il gouvernait, cherchant la reconnaissance du public avec ses concerts de cithare et ses tours de chant.

La fin du règne de Néron fut marquée par sa tentative coûteuse de faire creuser un canal à Corinthe par 6 000 prisonniers. En l’an 66, la situation s’était déjà bien dégradée. Le mécontentement grandit au sein du peuple, de l’armée et de la classe sénatoriale à cause d’une mauvaise gestion de la distribution du blé et des finances publiques. Le long voyage entrepris par Néron jusqu’en Grèce cette année-là n’arrangea rien. Profitant du contexte, deux gouverneurs provinciaux se rebellèrent contre lui : Caius Julius Vindex de Gaule et Servius Sulpicius Galba, qui succèderait bientôt à Néron.