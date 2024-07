Comment Venise est devenue le berceau de l’opéra

Le stéréotype moderne et répandu qui fait de l’opéra un art élitiste et indigeste contraste fortement avec ce que les publics de la Venise du 17e siècle en pensaient. Il s’agissait alors d’un divertissement populaire d’une nouveauté à couper le souffle. « C’est, au bout du compte, l’une des distractions les plus splendides que l’esprit de l’homme puisse inventer », écrivit le diariste John Evelyn après avoir assisté à son premier opéra à Venise en 1645.

L’opéra vit le jour à Venise, et John Evelyn en donna une description au moment précis où il se popularisait. Toutefois, cet art ne trouve pas ses origines dans les masses mais à la cour. Abréviation de l’expression italienne opera in musica (œuvre en musique), l’opéra fut inventé autour de 1600 par un groupe d’intellectuels, musiciens, poètes et humanistes florentins : la Camerata. Ils pensaient alors créer un art qui amalgamerait musique et poésie en un langage à part entière. À mi-chemin entre le chant et la parole, il était censé recréer la grandeur des drames grecs antiques.