Qui étaient les Cathares, ce groupe religieux qui osa défier l’Église catholique ?

L’Europe du début du 13 e siècle vit émerger çà et là diverses communautés chrétiennes dissidentes, comme les cathares et les vaudois. Ces mouvements remettaient en cause des éléments centraux de la doctrine catholique : la validité des sacrements et le message de l’Église concernant le salut de l’âme, notamment. Selon eux, l’Église et ses membres s’étaient éloignés de l’idéal chrétien et il fallait revenir à une pauvreté évangélique. Avant l’Inquisition, l’Église catholique traitait le problème des divergences doctrinales en organisant des débats publics avec les dissidents dans le but de les ramener à la « foi véritable ».

Diego de Acebes, évêque du diocèse castillan de Burgo d'Osma, qui fut un témoin direct de l’implantation du catharisme, exhorta les prélats catholiques du sud de la France à changer de mode de vie. Il savait que lorsque les prêtres essayaient de prêcher contre l’hérésie, les dissidents les tournaient en dérision, les traitant d’hypocrites et critiquant leurs vies extravagantes et impures ; si l’Église souhaitait avoir la moindre chance de ramener les hérétiques dans son giron, ses membres allaient devoir se consacrer à la prédication, renoncer à la propriété et mettre en pratique ce qu’ils prêchaient. En 1207, dans la ville de Montréal, aujourd’hui dans le département de l’Aude, dans le sud de la France, on organisa un débat public lors duquel plusieurs chefs cathares s’opposèrent à Diego de Acebes et à son chanoine Dominique de Guzmán (le futur fondateur de l’ordre dominicain). Le diacre cathare Arnaud Oth aurait alors dénoncé l’Église catholique comme étant « l’Église du diable », une institution semblable à « cette Babylone que Jean, dans l’Apocalypse, accusait d’être la mère de la fornication et des abominations, ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus-Christ ».