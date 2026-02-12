Maha Shivaratri, l’une des nuits les plus sacrées de l’hindouisme

L’hindouisme est une religion ancienne, vieille de plus de 4 000 ans. Pour les universitaires, elle serait née dans la vallée de l’Indus entre 2300 et 1500 av. J.-C. Elle repose sur une vaste collection de textes anciens et se distingue par sa diversité régionale à travers le sous-continent indien, ce qui explique pourquoi ses fêtes sont inspirées d’une multitude de mythes. Et Maha Shivaratri n’y échappe pas.

« Les fêtes hindoues prennent une forme variée et sont célébrées de diverses manières dans les différentes régions linguistiques et culturelles de l’Inde, ainsi que dans le contexte diasporique », explique Amy Allocco, professeure en études religieuses à l’université Elon, en Caroline du Nord (États-Unis). La façon dont sont célébrées les fêtes comme Maha Shivaratri diffère aussi selon la région et les ressources locales. « Ces variations s’observent dans de nombreuses dimensions de la fête, notamment en ce qui concerne les pratiques culinaires, rituelles et narratives ».

Mais ces fêtes religieuses ont une chose en commun : les actes de dévotion envers une ou plusieurs divinités hindoues. Lors de Maha Shivaratri, les participants peuvent effectuer un bain rituel ou faire des offrandes de jujube ou de feuilles de bilva aux dieux. « La dévotion envers la divinité aide à subordonner l’ego à un pouvoir plus grand que nous. Le culte renforce ceci, tout en créant un sentiment de présence réelle de la divinité dans la vie des croyants », analyse Jeffery D. Long, professeur en études religieuses au Elizabethtown College, en Pennsylvanie (États-Unis), dont les recherches portent sur les religions et les philosophies de l’Inde.