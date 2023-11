La veille de Noël 1800, Napoléon a été visé par un attentat

Durant la première année du consultat, l'opposition s’organisait et fomentait des complots, des tentatives d'assassinat et des conspirations contre Napoléon. La Malmaison, domaine situé à l'ouest de Paris et appartenant à son épouse Joséphine, était le théâtre de plusieurs complots présumés dont aucun ne fut mené à exécution. En octobre 1800, quatre hommes considérés comme des Jacobins s'armèrent de couteaux dans l’objectif de poignarder Napoléon dans sa loge à l'opéra, dans le cadre de ce que l'on appelle la « conspiration des poignards ». Les conspirateurs furent découverts, arrêtés et plus tard exécutés pour avoir planifié la mort du nouveau dirigeant français.

LES PRÉPARATIFS

La presse avait déclaré que Napoléon assisterait à la première française de l'oratorio le 24 décembre. Georges Cadoudal, ancien chef des rebelles royalistes nommés les Chouans, dont les armées avaient été vaincues par Napoléon plus tôt dans l'année, avait également prévu son propre grand « début » pour ce soir-là. Cadoudal fit appel à trois autres vétérans pour cette opération : Pierre Robinault de Saint-Régent, Joseph Picot de Limoëlan et François-Jean Carbon de Paris. Ces co-conspirateurs avaient l'intention de tuer Napoléon et d'éliminer ainsi l'homme qu'ils considéraient comme le plus grand obstacle à la restauration de la dynastie des Bourbons.