Rome antique : dans les coulisses des courses de chars du Circus Maximus

La piste du Circus Maximus mesurait entre 550 et 580 mètres de long et 75 mètres de largeur environ ; dans les autres cirques des provinces, les pistes avaient tendance à être plus courtes. On plaçait du sable sur de la terre compacte pour former la surface de l’arène. Tout le long de la section centrale filait un bas mur de séparation de 335 mètres de long, la spina (l’épine). Celle-ci était flanquée de petits bassins, de sanctuaires et de statues de dieux ainsi que d’un obélisque rapporté d’Égypte après la conquête de l’empereur Auguste. Au quatrième siècle, on érigea un obélisque plus grand. De part et d’autre de la spina se trouvaient les metae, composées chacune de trois cônes, parfois recouvertes de bronze, et utilisées pour indiquer les virages et la ligne d’arrivée. La victoire revenait à l’aurige qui parvenait à sortir du dernier virage en tête.

L’AMOUR DU PUBLIC POUR LES QUADRIGES

On utilisait plusieurs types de chars pour les courses : les biges étaient tirées par deux chevaux et les triges par trois. Il arrivait que des chars soient tirés par dix chevaux. Mais, sans aucun doute, la compétition favorite du public était celle des quadriges, qui étaient tirés par quatre chevaux. Ces derniers étaient choisis en fonction de leur apparence et de leur force, et il était important de les atteler dans le bon ordre afin d’obtenir une vitesse maximale. Les deux chevaux du milieu étaient attachés au timon du char et les deux du côté n’étaient reliés que par une sangle. Le cheval courant du côté de la spina devait être le plus fort et le plus rapide pour mener et guider l’attelage à la fois. Les chars à essieu unique étaient petits et ne pesaient que 25 à 30 kg. La partie antérieure du châssis en bois était recouverte de cuir et de petites roues minimisaient le risque de renversement.