À quoi ressemblait vraiment la vie des Européens au Moyen Âge ?

Une étude réalisée en 2019, par exemple, a utilisé de l'ADN provenant d'ossements trouvés dans un cimetière de la peste noire à Londres et a révélé une ville plus diversifiée qu'on ne le pensait auparavant. L'analyse des restes de quarante et une personnes a mené à sept lieux d'origine différents, des personnes d'ascendance africaine et des personnes ayant un double héritage Européen blanc et Africain noir.