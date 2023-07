Le "Cadran de la Destinée" existe bel et bien : il est resté 2000 ans au fond de la Méditerranée

Les pêcheurs d’éponges de la Grèce antique atteignaient de grandes profondeurs sans aucun équipement. Des siècles plus tard, les plongeurs du site d’Anticythère, que l’on voit ici en 1900, pouvaient descendre encore plus profondément et rester plus longtemps au fond grâce à la « tenue standard » : un casque en laiton et une combinaison en toile reliée à une pompe à air actionnée manuellement depuis la surface.