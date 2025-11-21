Des rites funéraires complexes : ce que l'archéologie révèle de la société viking

Les buttes érigées au-dessus du site de crémation sont des éléments remarquables des inhumations vikings. Elles pouvaient être de toute forme et de toute taille. La butte royale était gigantesque et d’autres étaient à peine discernables. On pouvait en voir plusieurs comme une seule. Certaines étaient signifiées par des pierres dressées ou entourées de rochers arrangés en cercle, d’autres étaient dépourvues d’ornements.

Sous les buttes, les morts étaient mis au repos au côté des possessions qui devaient les accompagner par-delà la mort : vêtements, outils, armes, provisions pour le voyage qui les attendait, animaux sacrifiés et, à l’occasion, des sacrifices humains.

Malgré leurs intentions, il n’existait aucun schéma apparent de l’arrangement des objets funéraires dans les rites vikings. Les objets pouvaient être placés à la tête, au pied ou aux côtés des dépouilles. La présence ou le positionnement des armes, des objets ou des restes animaux variaient souvent selon la région, l’époque, le statut ou le genre du défunt.

NAVIGUER VERS L’AU-DELÀ

Les bateaux-tombes faisaient partie des pratiques vikings les plus caractéristiques, bien qu’elles n’étaient pas les plus courantes. Les preuves archéologiques montrent que ce genre d’inhumation impliquait des rituels élaborés qui duraient des jours, voire des années. Les cérémonies incluaient la consommation d’une grande quantité d’alcool pendant que des musiciens jouaient et que des animaux étaient sacrifiés. Parfois, certains esclaves étaient même violés ou sacrifiés.

Dans certains cas, les armes du défunt étaient exposées, et leurs exploits étaient chantés pour les honorer. On soufflait dans des trompes et les skalds, des poètes, déployaient leurs talents. Selon Ahmad ibn Fadlan, un voyageur et diplomate du califat abbasside qui a assisté à des funérailles vikings au 10e siècle, les invités endeuillés buvaient sans retenue et chantaient. « Nuit et jour, ils [s’enivraient] sans retenue, au point où certains mouraient, un verre de vin à la main. »

Les études archéologiques révèlent que les bateaux-tombes vikings et les cérémonies qui accompagnaient les inhumations comprenaient souvent des subtilités qui allaient au-delà du simple enterrement. L’un des bateaux-tombes les plus marquants découverts à ce jour est l’Oseberg, en Norvège. Enterré en 834 apr. J.‑C. sous une butte, il contenait les dépouilles de deux femmes, inhumées avec de somptueux objets funéraires. On y a aussi trouvé un grand nombre d’animaux sacrifiés : au moins quinze chevaux et six chiens décapités, la tête d’un bœuf était placée sur un lit. La plupart des animaux étaient disposés autour du bateau.

Les gravures détaillées sur la proue et la poupe du navire représentaient des serpents entrelacés et des figures mythologiques, des symboles de protection pour les défunts pour leur voyage dans la vie après la mort. La disposition des restes animaux, comme les chevaux, les chiens ou les bœufs, était soumise à des rituels stricts, reflétant les croyances dans leur rôle de guides spirituels ou de sacrifices pour assurer un voyage sans encombre. Les objets funéraires, comme les armes de bonne facture ornées de décorations, et les objets de luxe importés, étaient soigneusement positionnés. Dans certains cas, ils étaient alignés avec les points cardinaux, indices d’un symbolisme cosmologique. Les défunts étaient présentés dans diverses positions, soit assis bien droit, soit étendus sur le dos avec les bras écartés. Ces attitudes évoquaient une préparation pour un départ, ou l’attente de directives, renforçant ainsi l’idée d’un voyage après la mort.