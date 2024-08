Les mystères de Toutânkhamon : ce que nous ignorons encore

Après avoir soigneusement extrait et répertorié plusieurs centaines d'artefacts funéraires flamboyants, Carter a finalement pu ouvrir les cercueils imbriqués du pharaon et poser son regard sur la momie à la fin de l'année 1925. « Le jeune pharaon se révélait enfin à nos yeux : un souverain éphémère et méconnu, sorti de l'ombre d'un simple patronyme », écrivait-il. « Le point culminant de nos longues recherches s'étalait devant nous. » À l'époque, Toutânkhamon était devenu l'un des personnages les plus célèbres au monde. Son image et son nom étaient connus de toute part. Dans le domaine de l'égyptologie, ce souverain jadis méconnu s'était hissé au rang des pharaons les plus étudiés par les historiens.