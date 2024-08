Pénétrez dans la Cité interdite, domaine de l’empereur de Chine et de sa cour pendant près de 500 ans

Cinq portes s’ouvrent dans la tour de la porte du Midi qui permettent d’accéder au complexe. La porte centrale était réservée à l’empereur. Les seules exceptions étaient faites pour l’impératrice le jour de son mariage et pour les trois meilleurs étudiants de l’empire. D'une hauteur de près de 40 mètres, la structure centrale mesure près de 60 mètres de long et possède un double toit de tuiles vernissées. À chaque extrémité se trouvent des supports de cloches et de tambours. Chaque fois que l'empereur quittait la Cité interdite pour se rendre à l'autel, les cloches sonnaient. Lorsque les cérémonies les plus importantes étaient célébrées dans le pavillon de l'Harmonie Suprême, les tambours se joignaient aux cloches.

TRAVERSER LA RIVIÈRE D’OR

Selon les principes du feng shui, de l’eau doit s’écouler devant chaque montagne. La zone qui se trouve au-delà de la porte du Midi est fidèle à ce principe. La cour qui s’y trouve est divisée d’ouest en est par la Rivière d’or, qui s’écoule devant la monumentale porte de l’Harmonie suprême. La rivière artificielle entre dans la cité depuis le nord-ouest et se jette dans la douve au sud-est. Large de 4,50 mètres environ, la Rivière d’or est peu profonde mais ses eaux avaient une raison d’être aussi pratique que symbolique. En effet, elle servait aussi de réservoir en cas d’incendie, une menace à prendre au sérieux pour une ville principalement faite de bois.

À l’endroit où la Rivière d’or passe devant la porte de l’Harmonie suprême, elle prend la forme d’un arc mongol. Cinq ponts enjambent la rivière, chacun symbolisant l’une des cinq vertus confucéennes que l’empereur attendait de ses sujets : bienveillance (ren), rectitude (yi), sagesse (zhi), fiabilité (xin) et droiture rituelle (li). Les cinq ponts sont comme cinq flèches qui font émaner ces vertus du centre impérial pour irradier le monde. En plus de leur valeur symbolique, ces ponts servaient à rappeler la stricte hiérarchie sociale de la civilisation chinoise : le pont central ne pouvait être franchi que par l’empereur, les deux qui l’encadraient par la famille royale, et le plus éloigné était réservé aux fonctionnaires de la cour.

PAVILLONS SACRÉS DE L’HARMONIE

Au centre de la Cité interdite, érigés sur une terrasse de marbre à trois étages, se trouvent les trois plus importants édifices du complexe : le pavillon de l’Harmonie suprême, le pavillon de l’Harmonie centrale et le pavillon de l’Harmonie préservée. Ces trois pavillons de la cour extérieure possèdent un toit en tuiles vernissées jaunes ; le jaune est la couleur impériale. Chaque pavillon est doté d’un trône duquel l’empereur présidait aux cérémonies et aux célébrations. Le plus important était le pavillon de l’Harmonie suprême, qui abritait le trône du Dragon. Des rituels publics y prenaient place, intronisations et mariages royaux y compris.

Le pavillon de l’Harmonie centrale, plus petit et plus septentrional, était utilisé dans le cadre d’actes impériaux, par exemple pour recevoir des hommages ou pour l’examen de documents gouvernementaux. Plus au nord encore se trouve le pavillon de l’Harmonie préservée, nom qui fait référence à la fonction impériale du partage de l’harmonie sous les cieux. Sous les Ming, il servit à l’empereur de lieu où se parer de ses habits de cérémonie. Sous les Qing, on y donnait des banquets en compagnie de chefs d’État, de nobles et de ministres.

ROYAUME DU DRAGON

Dans de nombreuses cultures, on voit les dragons comme des monstres cracheurs de feu, mais les dragons chinois sont de puissants et bienveillants donneurs de vie, des créatures suprêmes contrôlant les eaux et la pluie. Dans la longue histoire chinoise, on a également associé le dragon au pouvoir impérial, et ce dès le règne du premier empereur de la Chine unifiée, Qin Shi Huangdi (r. 221-210 avant notre ère). Le rapport entre empereurs et dragons est rendu manifeste à l’intérieur du pavillon de l’Harmonie suprême où se trouve le trône du Dragon. L’empereur Jiajing de la dynastie Ming (r. 1521-1567) aurait été le premier souverain à s’en servir.