François-Joseph Ier : dans l’ombre de Sissi

François-Joseph se trouva pris au milieu d’un conflit entre les deux femmes de sa vie. La présence dominatrice de Sophie mit le mariage à rude épreuve. Sissi, tourmentée et déprimée par la situation, passa de longues périodes loin de la cour afin d’échapper à sa belle-mère. Ces absences se traduisirent naturellement par un éloignement par rapport à François-Joseph également. Il y eut des rumeurs d’infidélité de la part de l’empereur. Mais malgré ces tourments, François-Joseph semblait aimer profondément son épouse, et tolérer ses caprices souvent extravagants et accepter ses longues escapades loin de Vienne.

L’empereur suivait un emploi du temps éreintant qui trouvait peut-être ses racines dans les enseignements et l’indéfectible foi catholique de sa mère. Il assistait quotidiennement à la messe, que ce soit à Vienne ou lors de ses campagnes. En dehors des déjeuners et dîners en famille, ces services étaient les seules pauses qu’il s’accordait lors de ses journées de travail. Enfermé dans ses appartements officiels, François-Joseph rencontrait ses ministres le matin et entretenait des correspondances ou passait en revue des documents l’après-midi. Sa dévotion envers sa tâche était telle que même durant sa lune de miel, il laissa Sissi seule au château de Schönbrunn pour retourner dans ses appartements s’occuper des affaires de l’État.

Pourtant, il n’était pas bureaucrate par nature et se sentait davantage chez lui dans un environnement militaire. Depuis l’enfance, il se voyait comme un soldat, et les structures militaires dont il était si familier lui donnèrent un tempérament réfléchi et discipliné, voire même stoïque. Son strict sens du devoir était déjà manifeste lorsque le jour de son quinzième anniversaire il écrivit ceci dans son journal : « Il ne reste que peu de temps pour achever mon éducation, je dois donc travailler dur pour m’améliorer. »

PROBLÈMES D’ÉDUCATION