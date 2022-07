Iran : ils cherchaient du pétrole, ils ont découvert une cité sacrée

Après la mort d’Untash-Napirisha, le complexe ne fut pourtant pas achevé. Les tuiles furent empilées sans être utilisées, et les voûtes funéraires royales restèrent vides. Le site fut épargné par les pillages et devint un lieu de pèlerinage jusqu’à environ 1000 avant notre ère, date à laquelle il fut abandonné.

Au premier millénaire avant notre ère, l’Élam était devenu un concurrent digne des grandes puissances de la région. Il n’était cependant pas à la hauteur d’Assurbanipal et des Assyriens, dont les troupes saccagèrent (mais ne détruisirent pas) Chogha Zanbil au milieu du 7e siècle avant notre ère. Cent ans plus tard, l’Élam fut absorbé par l’Empire perse. Ses trésors furent enterrés et oubliés jusqu’à sa redécouverte, 2 500 ans plus tard, à l’ère du colonialisme et du pétrole.