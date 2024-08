La huitième merveille du monde antique pourrait abriter un tombeau intact

UN MONUMENT EN L’HONNEUR DU ROI

Tout d’abord, Antiochos ordonna que l’on aménage le sommet de la montagne en terrasse afin d’y construire un tumulus qui, vraisemblablement, protège encore son tombeau. Aujourd’hui, ce tumulus mesure 50 mètres de hauteur et près de 152 mètres de diamètre, tandis qu’à sa construction il mesurait probablement 80 mètres de hauteur. Trois itinéraires processionnels arrivant de directions différentes permettaient d’accéder au tumulus. Trois grandes terrasses furent construites (au nord, à l’est et à l’ouest) sur lesquelles on plaça les statues.

Seules les statues des terrasses orientale et occidentale subsistent ; elles forment deux groupes presque identiques dont les traits sont bien préservés. Cinq statues assises dominent la terrasse orientale. Une longue inscription gravée au dos de ces colosses révèle l’identité des dieux qu’ils représentent. La statue la plus à gauche est à l’effigie d’Antiochos Ier. À son côté est assise une déesse nourricière, personnification de la terre de Commagène, tandis que les trois autres statues représentent diverses fusions de divinités gréco-romaines et perses. L’une d’elles combine Zeus et Oromasdès (Ahura Mazda), dieux suprêmes des mythologies grecque et perse, respectivement. La statue suivante reprend des attributs d’Apollon, de Mithra, d’Hélios et d’Hermès tout à la fois. Dans la dernière effigie sont fondus le héros grec Héraclès, le dieu perse et protecteur des rois Artagnes et le dieu grec de la guerre Arès.