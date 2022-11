Le patrimoine mondial de l'UNESCO peut-il sauver les sites les plus menacés ?

(À lire : Comment les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO sont-ils choisis ?)

Cette controverse a attiré l’attention sur le programme du patrimoine mondial, qui a fêté son 50e anniversaire le mercredi 16 novembre dernier. Son organe directeur, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a été créé en 1945 dans le cadre d’un effort mondial d’après-guerre visant à promouvoir la compréhension culturelle et, avec elle, la paix. Vingt-sept ans plus tard, les pays participants ont ratifié la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO dans le but de protéger les sites historiques importants contre les conflits militaires, les catastrophes naturelles, le pillage et les pressions économiques.

Protéger une zone urbaine aussi animée que le centre historique de Vienne est une mission pour le moins délicate, et c’est précisément l’un des nombreux défis que le programme de l’UNESCO s’efforce de surmonter depuis sa création en 1972. Le défi le plus important concerne un élément non négligeable de ses objectifs : celui de promouvoir la sensibilisation culturelle en attirant l’attention sur les monuments, paysages et habitats emblématiques du monde entier.

DES DÉFIS DE TAILLE

Le statut de patrimoine mondial est incontestablement parvenu à attirer des visiteurs dans des lieux isolés, souvent défavorisés économiquement. Son bilan est toutefois mitigé lorsqu’il s’agit d’empêcher que le flux de touristes ne se transforme en raz-de-marée. Le village autrefois endormi de Hội An, sur la côte centrale du Vietnam, par exemple, est aujourd’hui confronté à une foule de visiteurs que ses rues étroites ne peuvent pas accueillir.

Certaines localités sont parvenues à gérer elles-mêmes le surtourisme, telles que Dubrovnik, en Croatie, qui, sous la pression de l’UNESCO, a limité le nombre de visiteurs dans son centre historique.

Autrefois, les temples d’Angkor Vat, au Cambodge, qui datent du 12e siècle, n’étaient accessibles qu’aux prêtres. Alors qu’ils attiraient 22 000 visiteurs par an lorsqu’ils ont été inscrits au patrimoine mondial en 1992, aujourd’hui, ce nombre s’élève à 5 millions et devrait encore doubler d’ici à 2025.

L’UNESCO a préféré présenter son travail à Angkor comme « un modèle de gestion d’un site gigantesque qui attire des millions de visiteurs chaque année et fait vivre une importante population locale ». Cependant, comme l’organisation l’a également admis, le tourisme de masse a menacé la nappe phréatique de la région, mettant en péril la stabilité des temples eux-mêmes.

Il a longtemps été au-delà des capacités de l’UNESCO de protéger les sites du patrimoine mondial des acteurs considérés comme malveillants. Le ciblage délibéré des trésors culturels de pays en temps de guerre n’est que trop fréquent, comme dans la ville d’Alep en Syrie, ou à Sanaa au Yémen. L’organisation n’a pas pu empêcher la destruction des imposants Bouddhas de Bâmiyân en Afghanistan par les talibans en 2001, un événement aussi tragique que célèbre.