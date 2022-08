6 conseils pour des vacances plus écoresponsables à la plage

Les voyages internationaux ont explosé aux 20e et 21e siècles. En 1950, 25 millions de personnes ont voyagé à l’étranger. En 2019, elles étaient près de 1,5 milliard. Les touristes ont été attirés par les côtes, de Thaïlande à d’Hawaï. Leurs vols en avion ont contribué à eux seuls à la majeure partie de l’empreinte carbone des voyages, de plus en plus élevée.

À la fin du 20e siècle, le paradis des vacanciers avait besoin d’aide. Le tourisme durable a fait son apparition : un concept qui implique l’adoption de pratiques visant à réduire les effets sociaux, économiques et environnementaux négatifs du tourisme de masse.

Comme je l’explique dans mon nouveau livre, The Last Resort: A Chronicle of Paradise, Profit, and Peril at the Beach, il est difficile d’atteindre une véritable durabilité dans le tourisme balnéaire. Malgré cela, j’ai découvert des lieux et des pratiques qui permettent de répondre efficacement à la crise climatique.

Les voyageur.ses peuvent aider en faisant certains choix, en apportant du soutien, en étant conscients de l’impact du tourisme sur le littoral, mais aussi en réduisant leur propre empreinte carbone. Voici six idées que vous devriez prendre en compte lors de votre prochaine escapade ensoleillée, afin d’assurer un voyage le plus écoresponsable possible.

(À lire : Comment soutenir le tourisme durable ?)

S’INSTALLER LOIN DES PLAGES

Les hôtels et autres structures en béton élevés et construits directement sur la plage bloquent l’écoulement du sable, provoquant inévitablement une érosion. Une fois le sable disparu, les propriétaires de stations balnéaires sont confrontés à des choix difficiles : construire une digue pour sécuriser le terrain, reconstituer continuellement la plage ou abandonner complètement le bâtiment.

Les stations balnéaires devraient se situer en retrait des plages et, idéalement, être composées de plusieurs petits bâtiments plutôt que d’un seul gros bâtiment fixe. L’utilisation de matériaux et de techniques qui facilitent les déplacements et les réparations après les tempêtes sont également une bonne idée.

Idée écoresponsable : La loi nicaraguayenne exige que les nouveaux bâtiments soient implantés à 50 mètres de la ligne de marée haute. Cela a incité des hôtels comme Maderas Village à construire des cabanes dans les collines, au milieu des arbres. Pour sa construction, le complexe a utilisé du bois de la région et des feuilles de palmier. Ces mesures permettent une meilleure vue et de meilleures brises pour les clients, une récupération plus rapide après les tempêtes et la préservation de l’écosystème du littoral.

RÉDUIRE LES VOLS LONGUE DISTANCE

Pour des vacances à la plage demandant un long voyage en avion, le trajet peut représenter 75 % de l’empreinte carbone totale. Cela signifie que, quelle que soit la durabilité de la station balnéaire du bout du monde où vous vous rendez, l’impact global de votre séjour ne peut pas être respectueux de l’environnement. Pensez plutôt à vous rendre dans une ville balnéaire plus proche de chez vous (peut-être une ville que vous pouvez rejoindre en train ou par d’autres moyens de transport en commun) plutôt qu’aux Maldives ou aux Bahamas, par exemple.

Dans certains pays, des réglementations pourraient bientôt prendre ces décisions pour les voyageur.se.s. En Europe, des pays promulguent déjà des lois pour décourager les voyages en avion. La France a interdit les vols intérieurs pour les trajets pouvant être réalisés en train en deux heures et demie ou moins, et l’Autriche a interdit les vols de moins de 40 euros. Le Royaume-Uni, quant à lui, a envisagé d’interdire les programmes de fidélisation qui récompensent les voyageur.se.s pour les vols longue distance.

Intelligent et durable : Le choix d’une destination plus proche de chez vous peut faire une énorme différence pour l’empreinte carbone de vos vacances. Si vous prenez l’avion, il peut être utile de compenser monétairement votre empreinte de carbone pour le voyage. Si vous essayez d’éviter de prendre l’avion, vous ne serez pas seul.e. En Suède, Le « flight-shaming » changera-t-il nos habitudes de voyager ? | Les Echosle « flight-shaming » (ou la honte de prendre l’avion) est devenu une véritable force sociétale, et le nombre de passager.ère.s dans les aéroports du pays a diminué de 4 % en 2019.

ARRÊTER D’IDÉALISER LES PALMIERS

Les palmiers sont des symboles de longue date de la culture de la plage, et sont aussi susceptibles d’être plantés sur les sables de Cancún que le long de la Côte d’Azur française. Les cocotiers ne sont cependant originaires que de certaines parties de la péninsule Malaise et de l’Inde, et ils sont presque inutiles pour la création de rivages durables. Leurs racines, peu profondes, n’aident quasiment pas à freiner l’érosion. Ils n’absorbent pas autant de carbone que d’autres espèces d’arbres, ne fournissent que peu d’ombre et leur entretien nécessite beaucoup d’eau.

Lorsque le cocotier s’est répandu dans les hôtels du monde entier, de nombreuses plantes indigènes ont disparu, et tout particulièrement les mangroves qui bordent de nombreuses plages tropicales, de la Floride à l’Amérique centrale, en passant par l’Afrique du Sud et les îles Fidji. Faire repousser des mangroves offrirait une protection naturelle et efficace aux littoraux.

(À lire : En Floride, l’urgence de surélever le littoral avant que l’eau ne monte.)

Planter dans un but précis : La ville de West Palm Beach, en Floride, exige désormais que des arbres soient plantés dans ses parkings, et que 75 % de ces arbres fournissent de l’ombre : autrement dit, pas de palmiers. Certaines stations ont rejoint ce mouvement. La chaîne Six Senses, par exemple, intègre des mangroves dans l’aménagement paysager de certaines de ses stations balnéaires, notamment en Thaïlande, dans l’espoir de contribuer à redéfinir l’image idéale du front de mer.

RENDRE LE TOURISME AUX POPULATIONS LOCALES

Si l’on n’est pas originaire du pays, il est difficile de comprendre à la fois la culture et le paysage d’un littoral. C’est pourquoi, même lorsque les sociétés hôtelières étrangères ont les meilleures intentions du monde, elles ont souvent du mal à comprendre et gérer la situation sur le terrain, et à obtenir l’adhésion de la population locale. Par exemple, si un nouveau programme de protection du littoral interfère avec le travail des pêcheurs locaux sans chercher à comprendre leurs besoins et à les aider à s’adapter, il aura peu de chances d’être efficace. Les populations locales comprennent que ces situations sont complexes ; on devrait donc leur donner la possibilité de contribuer à leur progression.

De plus, le fait de laisser les décisions, la gestion et la propriété du tourisme aux communautés locales permet de garantir que davantage de revenus provenant du tourisme resteront au sein de l’économie locale, plutôt que d’être envoyés vers des entreprises étrangères.