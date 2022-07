Patrimoine mondial de l'UNESCO : dix sites à visiter en famille

RENCONTREZ UN MAÎTRE PAPETIER AU JAPON

Dans un pays connu pour ses avancées technologiques, des maîtres artisans consacrent des heures à l’art traditionnel de la fabrication du washi à la main.

Ces feuilles de papier biodégradables habillent les lanternes lumineuses suspendues aux façades des magasins ainsi que les portes coulissantes en bois des maisons traditionnelles. Les feuilles épaisses sont même transformées en art portable sous forme de vêtements et de sacs à main. En 2014, le processus historique de fabrication du honminoshi, la forme la plus pure et la plus traditionnelle du washi, a reçu le statut de patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Les trois villes de Mino, Hamada, et Ogawa/Higashi-Chichibu sont les plus connues pour cet artisanat et offrent une pléthore de possibilités d’apprendre, d’essayer et d’acheter. Vous pouvez également vous rendre au village rural d’Echizen Washi, qui abrite une soixantaine d’usines produisant des versions artisanales du washi ainsi que le Musée du papier et de la culture. Dans la capitale lumineuse de Tokyo, le grossiste du 17e siècle Ozu Washi guide de petits groupes de visiteur.ses pour leur faire découvrir cet ancien processus.