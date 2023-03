La véritable histoire de Marie et Joseph : le regard des historiens

L'ANNONCIATION

Cependant, après l’erusin, alors qu’elle vivait encore chez ses parents, Marie tomba enceinte. Aucune preuve tangible ne permet de savoir comment cela se produisit. L’Évangile selon Luc, l’un des deux Évangiles qui décrivent la naissance de Jésus dans le Nouveau Testament, raconte que l’ange Gabriel apparut à l’adolescente et l’informa qu’elle avait été choisie par Dieu. « L’ange entra chez elle et dit : "Je te salue, pleine de grâce ; le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus" » (Luc 1:28 et 1:31).

Cette nouvelle troubla la jeune femme, qui ne savait pas comment cela avait pu arriver, puisqu’elle n’avait pas eu de relations physiques avec Joseph. Selon Luc, Gabriel expliqua à Marie que, bien qu’elle soit encore vierge, un événement transcendant était sur le point de se produire. « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est pourquoi l’enfant qui va naître sera saint ; il sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1:35).

L’Évangile selon Matthieu poursuit cette histoire. Lorsque Joseph apprit la grossesse de sa fiancée, sa réaction ne fut pas positive. Respectant les commandements de la Bible et espérant ne pas mettre Marie dans l’embarras, le jeune homme chercha à mettre discrètement fin à l’erusin. Toutefois, alors qu’il réfléchissait à la manière de procéder, il s’endormit. Un ange apparut alors dans son rêve et lui affirma : « N’aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu vient de l’Esprit Saint » (Matthieu 1:20). À son réveil, Joseph comprit que Marie avait été fidèle et ils firent le nissuin, et il prit « sa femme chez lui ».