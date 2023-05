Le canal de Xerxès, la merveille d'ingénierie perse que l'on croyait disparue

Selon les historiens, l’extrémité sud du canal aurait débouché sur une petite plage de galets surplombant la baie intérieure, près du village de Trypiti. Le terrain y est accidenté, ce qui aurait compliqué les travaux d’excavation ; alors que les ouvriers creusaient dans des couches de sédiments relativement tendres dans d’autres sections du canal, à cette extrémité sud, le sol était plus difficile à pénétrer. Il est difficile d’imaginer que des ouvriers aient pu creuser jusqu’à 25 mètres de profondeur pour atteindre le niveau de la mer dans cette zone qui se trouve entre deux collines. Lorsque Démétrios de Scepsis, un érudit grec du 2e siècle avant notre ère, examina cette partie de la péninsule, il jugea qu’il aurait été impossible pour les Perses de creuser un canal dans un tel terrain rocheux.

Selon Hérodote, les travaux de creusement furent confiés à différents groupes de travail pendant trois ans. Les Perses pouvant compter sur une main-d’œuvre presque illimitée, il est possible que le projet ait été mené à bien par le biais de techniques rudimentaires. À ce sujet, l’historien écrivit : « Lorsque le canal était creusé à une certaine profondeur, des hommes se tenaient au fond et creusaient, d’autres prenaient la terre à mesure qu’elle était extraite et la remettaient à d’autres qui se tenaient plus haut sur des estrades, et ils la remettaient encore à d’autres à mesure qu’ils la recevaient, et ce jusqu’à ce qu’ils arrivent à ceux qui étaient le plus haut, et qui la transportaient et la jetaient. » Une partie de ces roches fut utilisée pour construire des brise-lames à chaque extrémité du canal afin d’empêcher les vagues de l’éroder et le canal de s’ensabler.

Quelque temps plus tard, Xerxès partit et mena ses troupes terrestres vers l’ouest, en direction de la cité de Thermi (l’actuelle Thessalonique). Il ordonna à ses amiraux de faire avancer les navires perses dans le canal et de les diriger ensuite vers la cité afin de l’y rejoindre ; il est donc peu probable que Xerxès ait assisté au passage de la flotte dans la merveille d’ingénierie qui portait son nom.