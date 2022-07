Les toutes premières métropoles du monde commencent à livrer leurs secrets

En 2000 av. J.-C., on y trouvait un port prospère comptant environ 60 000 âmes jouissant d’un niveau de richesse alors inégalé en Mésopotamie. Ses marchés attiraient des commerçants venus des quatre coins du vaste monde antique ; on venait de la Méditerranée, du golfe Persique et même d’Inde. À Sumer, les envahisseurs connaissaient des hauts et bas, mais à son apogée, c’est depuis Ur, le siège de l’empire, que maîtres et prêtres puissants opéraient. Bien qu’elle ait fini par décliner au fil des siècles, on se souvient de la cité comme du lieu de naissance d’Abraham, principal patriarche biblique.

Au 19e siècle, l’archéologue britannique Leonard Woolley découvrit des centaines de sépultures enfouies près d’une ziggurat remplie d’artéfacts spectaculaires : une dague en or avec manche en lapis-lazuli, des plateaux de jeu, un casque en or enfoncé par un objet contondant… Il mit également au jour les demeures finales de membres de la famille royale comme celle d’une ancienne reine nommée Puabi. On avait enterré avec elle d’autres personnes, soigneusement disposées en compagnie de leurs instruments de musique, de leurs chariots et de leurs armes. Il s’agissait de domestiques, de guerriers et d’autres personnes sacrifiées et enterrées là avec leurs maîtres. Dans une grande fosse se trouvaient six gardes armés et 68 servantes, dont une avait pris soin d’accrocher un ruban argenté à ses cheveux avant que la potion létale qu’elle avait ingérée ne l’emmène vers l’au-delà.