Quand Napoléon conquérait l'Europe, sa sœur Pauline conquérait les cœurs

Pauline Bonaparte, sœur cadette de Napoléon, était celle que l’empereur préférait parmi les sept membres de sa fratrie. Et elle fut la seule à ne jouer aucun rôle dans ses manœuvres politiques. Voyant ses frères et sœurs placés sur des trônes dans toute l’Europe, Pauline aurait eu ce mot : « Peu m’importent les couronnes. Si j’en avais voulu une, je l’aurais eue ; c’est un faible que je laisse aux membres de ma famille. »

Née à Ajaccio le 20 octobre 1780, Pauline Bonaparte fut le sixième des huit enfants qu’eurent l’avocat Charles-Marie Bonaparte et Maria Letizia Ramolino. Plutôt que de refondre la carte politique de l’Europe, Pauline opta pour une vie d’aventures amoureuses. Elle mit sa beauté et son audace à profit afin de conquérir une myriade d’amants et, malgré les scandales, gagna l’admiration du beau monde européen qui voyait en elle une icône de mode.

« Peu de femmes savourèrent plus le plaisir d’être belle », écrivit le général français Louis-Stanislas de Girardin à son sujet. Pour Napoléon, elle était « la meilleure créature vivante » et « la seule à ne jamais rien demander ». Quoique frivole et désœuvrée, Pauline n’en est pas moins loyale et courageuse. Elle est la seule de sa fratrie à rendre visite à Napoléon (et à l’aider financièrement) lors de son exil sur l’île d’Elbe en 1814 après l’échec de la campagne militaire de Russie. Lors de son second exil, à Sainte-Hélène, après la défaite de Waterloo, Pauline ira même jusqu’à demander à passer du temps avec lui sur cette île reculée du sud de l’Atlantique.