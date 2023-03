Qui a mis des bulles dans le champagne ?

Dans les années 1860, une autre veuve champenoise, Louise Pommery, parvint à créer un vin mousseux en utilisant moins de sucre. Secs plutôt que doux, les champagnes Pommery utilisent des raisins de meilleure qualité et nécessitent un temps de production plus long, ce qui les rend plus coûteux. D’un point de vue économique, cette méthode comportait un risque pour Madame Pommery, mais sur un marché international, cette décision s’avéra judicieuse. La veuve se tourna vers la Grande-Bretagne, déjà inondée de vins doux tels que les portos, les madères et les xérès, et qui n’attendait que de découvrir un nouveau produit. Après avoir conquis l’Angleterre victorienne, le champagne brut de Pommery s’empara du reste du monde. Il compte aujourd’hui encore parmi les types de champagne les plus populaires.

UNE PRODUCTION VICTIME DE NOMBREUX CONFLITS

En raison de son emplacement géographique, la Champagne devint un champ de bataille à chaque fois que la France fut envahie par l’Est. Pendant des siècles, la terre des plaines fut ainsi le théâtre de conflits menés par les Romains, les Goths ou encore Attila le Hun. Plus tard, les guerres de Cent Ans et de Trente Ans eurent un impact considérable sur la région. La Première Guerre mondiale fut toutefois l’un des événements les plus dévastateurs pour la région, en détruisant plus de 40 % des vignobles. Les habitants de la ville de Reims, lourdement bombardée, se réfugiaient dans des caves à vin. La plupart des hommes de la région étant partis au combat dans l’armée française, les femmes devaient s’occuper des vignobles. Elles sortaient donc des caves pendant la nuit pour cueillir le raisin et maintenir la production.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Champagne fut de nouveau occupée par les Allemands, mais les vignobles restèrent relativement intacts. Winston Churchill, qui aurait consommé 42 000 bouteilles de champagne au cours de sa vie, déclara à ses collègues au plus fort de la guerre : « Souvenez-vous, messieurs, ce n’est pas seulement pour la France que nous nous battons, c’est pour le champagne ! »