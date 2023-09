Les plus vieux cauchemars ont été décrits dans l'Égypte antique

Pour les Égyptiens, les rêves constituaient un moyen d’entrevoir un monde normalement caché aux Hommes. Ce sont eux qui conçurent le premier guide d’interprétation des rêves de l’Histoire et, à notre connaissance, ils furent également les premiers à répertorier les rêves et les cauchemars de l’humanité. Dans l’Égypte antique , le mot le plus courant pour désigner le concept de « rêve » était le substantif resut, qui signifie « éveil ». Aucun verbe n’existait pour qualifier l’action de rêver. Le rêve n’était en effet pas actif, mais passif : il s’agissait d’une expérience à observer.

Selon la croyance, lorsque les rêveurs égyptiens franchissaient la porte qui menait au sommeil, ils « s’éveillaient » dans un autre monde qui existait entre l’au-delà et le réel. Dans cet espace, ils pouvaient recevoir des communications de la part des dieux et des morts. « Contrairement aux conceptions modernes de la nature du rêve, les Égyptiens ne disposaient pas d’informations relatives à la physiologie interne », explique Kasia Szpakowska, autrice de l’ouvrage Behind Closed Eyes: Dreams and Nightmares in Ancient Egypt. Les rêves n’étaient pas censés représenter la psyché du rêveur, comme nous tendons à le croire aujourd’hui ; les Égyptiens les interprétaient plutôt comme des aperçus de leur présent et leur avenir.