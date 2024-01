Le Bluetooth a été nommé en hommage à un roi viking

LA SAGA BLUETOOTH

Les deux célèbres pierres runiques de Jelling sont des monuments impressionnants qui témoignent d’une nouvelle manière de gouverner, plus stable. La plus ancienne et la plus petite des deux pierres a été gravée par le païen Gorm pour commémorer Thyra, son épouse et la mère d’Harald. La plus grande pierre a été érigée par Blåtand. D'un côté est gravée la figure du Christ, pendue à un arbre, la plus ancienne représentation visuelle de Jésus au Danemark. Sur l’autre face se trouve une inscription runique qui, des siècles plus tard, inspirera le créateur de la technologie Bluetooth : Sá Haraldr es sér vann Danmork alla auk Norveg auk dani gærði kristna (« Harald a gagné tout le Danemark et la Norvège pour lui et a christianisé les Danois »).