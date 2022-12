Les plus belles photos de voyage 2022

Un alpiniste escalade l'un des dizaines de glaciers de la Patagonie chilienne, une région isolée et battue par les vents. Avec ses sommets et ses fjords sculptés d'icebergs, le sud du Chili demeure l'une des régions les plus sauvages de la planète, et abrite d'innombrables lieux d'aventure, tels que les sommets du parc national Torres del Paine et les lacs glaciaires de la Valle del Pingo.