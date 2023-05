Sommaire du magazine National Geographic du mois de juin 2023 : À la découverte des volcans sous-marins

Leur exploration a permis de mesurer une activité volcanique sous-marine bien plus intense qu'en surface, et les résultats de leurs recherches sont d'une grande importance pour mieux comprendre et anticiper les risques de tsunami dans la région méditerranéenne. Ils ont également observé et documenté la diversité des espèces marines qui peuplent ces fonds hostiles et s'y adaptent.

Nous vous proposons ensuite un voyage dans la région sauvage de la Gila, au Nouveau-Mexique. Autrefois habitée par les Apaches, cette zone est devenue la première wilderness area du monde en 1924. Elle abrite un grand nombre d'espèces sauvages et près d'un tiers des terres et des eaux américaines y sont protégées et surveillées par le Service des forêts des États-Unis dans le but de préserver la biodiversité et des usages culturels ancestraux.

Puis, nous nous dirigeons vers l'Afrique, où la viande de brousse est une source d'alimentation et de revenus pour les populations. Cependant, la demande urbaine réduit le nombre d'espèces et complique l'accès à la nourriture. Le braconnage devient plus fréquent dans des zones protégées à mesure que le nombre d'animaux diminue dans les périmètres de chasse autorisés. Cette situation est non seulement un enjeu pour la protection de la faune, mais elle devient également un enjeu de santé publique car des maladies transmises par les animaux, telles que la variole du singe, Ebola et le coronavirus, se propage auprès des humains.

Dans notre grand dossier sur les métaux, découvrez comment les hommes, avant de savoir les fondre, utilisaient le fer des météorites tombées du ciel pour fabriquer armes et objets d'ornement.

Enfin, c'est dans les montagnes du sud-est du Brésil que nous découvrons le village de Noiva do Cordeiro, fondé à la fin du XIXe siècle. La légende raconte que ce village, réputé pour sa douceur de vivre, est gouverné par des amazones et que les hommes y sont rares. C'est en réalité un lieu où les femmes ont lutté pour leurs droits et façonné ce village où l'on vit en harmonie avec la nature.

Enquêtes inédites et actualités scientifiques vous attendent dans le numéro de juin 2023 du magazine National Geographic :