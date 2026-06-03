Les plus belles photographies National Geographic publiées en 2026

Des cerfs-volants volent haut dans le ciel au festival Open Buzludzha dans le Grand Balkan en Bulgarie. La première édition de ce festival a eu lieu en 2021 dans le cadre d'une campagne visant à préserver le monument de Bouzloudja, un site emblématique inauguré en 1981 et qui est aujourd'hui en ruines. La montagne sur laquelle le monument a été construit est liée à des événements clés de l'histoire bulgare mais elle a été largement négligée au cours des trois dernières décennies. Toutefois, les organisateurs de ce festival envisagent le futur du monument de Bouzloudja comme un espace dédié à l'art, à la culture et à l'histoire, dans l'espoir de le réutiliser à des fins éducatives et touristiques à l'avenir.