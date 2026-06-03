Les plus belles photographies National Geographic publiées en 2026
Du minuscule bébé pieuvre aux paysages spectaculaires, ces images capturent des instants rares et révèlent la beauté, la diversité et la fragilité du monde à travers l’objectif des photographes National Geographic.
Un bébé pieuvre qui vient d'éclore sort de son œuf fêlé à la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science à Miami, en Floride. Comme les pieuvres pondent leurs œufs sur une période de plusieurs mois, les œufs n'éclosent pas en même temps. Lorsqu'il éclot, un bébé pieuvre fait à peu près la taille d'un petit pois. Les pieuvres sont connues pour leur intelligence et leur capacité à se camoufler.
Un moustique du genre Culex avance vers l'œil d'un iiwi rouge (Drepanis coccinea), une espèce d'oiseau chanteur appartenant à la sous-famille des drépanidinés, ou guêpiers de Hawaï. De nombreuses espèces de drépanidinés sont considérées comme étant en danger critique d'extinction, non seulement en raison du changement climatique et de la perte de leur habitat, mais également à cause de la propagation du paludisme aviaire dont les moustiques sont un réservoir naturel. La recherche de nourriture peut également accroître l'exposition de ces oiseaux à la maladie.
Un homme contemple le patchwork des terres rouges de Dongchuan dans la province du Yunnan, en Chine. Surnommé « palette magique de Dieu », ce paysage se compose de kilomètres de crêtes et de plateaux où se mêlent une végétation et un sol colorés : une terre rouge, l'orge vert, le maïs et les pommes de terre dorés, et des fleurs de sarrasin blanches. Ces champs colorés attirent aussi bien les randonneurs que les photographes, et témoignent du lien durable entre les communautés locales et la terre qu'elles cultivent.
Marker Wadden est devenu un refuge pour d'innombrables oiseaux et poissons depuis la création de cet archipel entre 2016 et 2021, à partir de sable, d'argile et de boue provenant du fond du lac Markermeer, aux Pays-Bas. Cet ensemble d'îles artificielles devait contribuer à améliorer la qualité de l'eau du lac et servir d'habitat indispensable à la faune sauvage. Les chercheurs Jan van der Winden et Camilla Dreef souhaitent comprendre comment les oiseaux utilisent ces îles comme lieux de reproduction, de repos et d'alimentation. Sur cette image tirée du numéro de juin 2025 du magazine National Geographic Netherlands, Maarten Hotting, un bénévole, installe une antenne qui capte le signal des oiseaux pucés fréquentant la zone, tels que les avocettes, les spatules et les Sterninae.
Dans les bazars à travers le pays, il est courant de voir d'immenses piles de tissus, comme sur cette photo prise à Zahedan, une ville iranienne située près des frontières avec le Pakistan et l'Afghanistan. L'industrie du textile iranienne remonte à plusieurs siècles et est réputée pour la fabrication de tissus colorés tels que la soie, le cachemire, le velours et le daim. Bon nombre de ces tissus comportent également des styles de broderies qui varient d'une région à l'autre.
Sur cette photo prise en 1987, de jeunes communistes se reposent au sommet du Rysy, le plus haut sommet de Pologne, à 2 500 mètres d'altitude. Un couple de photographes, John Eastcott et Yva Momatiuk, a documenté l'ascension qui commémorait celle que Lénine aurait effectuée lorsqu'il était en exil en 1913, quelques années avant de fonder l'Union soviétique. Le Rysy fait partie de la chaîne des Hautes Tatras, qui se situait à l'époque à la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie, un pays sous la sphère d'influence soviétique jusqu'à sa dissolution en République Tchèque et en Slovaquie en 1992.
Les nomades touaregs rompent le jeûne du ramadan avec des prières et des danses à Tombouctou, au Mali. Les Touaregs sont un peuple berbère d'Afrique du Nord. Ils vivent depuis des siècles dans une zone du Sahara et du Sahel qui s'étend sur plusieurs pays du nord de l'Afrique, du Niger au Mali, à la Libye, l'Algérie et le Burkina Faso. Ils pratiquent majoritairement l'Islam et ont une langue commune, le tamasheq.
Des cerfs-volants volent haut dans le ciel au festival Open Buzludzha dans le Grand Balkan en Bulgarie. La première édition de ce festival a eu lieu en 2021 dans le cadre d'une campagne visant à préserver le monument de Bouzloudja, un site emblématique inauguré en 1981 et qui est aujourd'hui en ruines. La montagne sur laquelle le monument a été construit est liée à des événements clés de l'histoire bulgare mais elle a été largement négligée au cours des trois dernières décennies. Toutefois, les organisateurs de ce festival envisagent le futur du monument de Bouzloudja comme un espace dédié à l'art, à la culture et à l'histoire, dans l'espoir de le réutiliser à des fins éducatives et touristiques à l'avenir.
Sur cette photo issue du concours Giga Photo Award 2026, des élèves de l'école Darul Uloom Riyaz-Us-Saliheen profitent de leur pause lors d'un après-midi ensoleillé dans la région de Jammu-et-Cachemire, en Inde. En raison d'années de conflit et de contrôle militaire strict dans la région de Cachemire, où se déroule un conflit territorial persistant entre l'Inde, le Pakistan et la Chine, les enfants sont contraints d'étudier dans des conditions difficiles et parfois dangereuses. Les écoles islamiques de la région, les madrasas, ne sont pas seulement destinées à l'enseignement, elles offrent également de la nourriture, un abri et un cadre de routine et de stabilité à leurs élèves.
La formation rocheuse « The Lady of the Wind » rayonne sous la lumière du soleil dans le Lower Antelope Canyon près de Page, en Arizona. L'Antelope Canyon, ou le canyon de l'Antilope, se trouve sur les terres de la réserve de la Nation Navajo et est fréquenté aussi bien par les randonneurs que par les photographes, désireux d'explorer ce canyon en fente, une gorge étroite aux hautes parois faites de roche tendre. Cette particularité géologique est le résultat de milliers d'années d'érosion par l'eau.
La vallée de la Jökulgil sépare les montagnes islandaises du centre du pays. La région est un désert volcanique non habité et les montagnes sont principalement composées de rhyolite, une roche magmatique contenant des minéraux tels que le fer et le soufre. Une fois ces minéraux exposés à l'air, ils s'oxydent, prenant des teintes variées allant du gris et du noir au rouge et au rose.
Ahmed Ali Obaid Alhefeiti marche dans sa serre à la plantation de Wadi Dafta à Fujaïrah, aux Émirats arabes unis. Au Moyen Orient, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers les serres en raison de l'extrême chaleur, de la pénurie d'eau et des effets du changement climatique. La valeur du marché des serres dans la région est estimée à près de quatre milliards d'euros (4,6 milliards de dollars), et permet ainsi de soutenir la production locale et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations.
Sur cette photo issue du concours Giga Photo Award 2026, une femme entre dans un point de recharge communautaire à Ijebu Igbo, au Nigeria. Non seulement ces points de recharge sont considérés comme une activité commerciale répandue, mais ils sont aussi devenus un élément essentiel de la vie moderne dans une région disposant d'un approvisionnement en électricité peu fiable. Cette photo fait partie du projet « Energy Paradox » du photographe Francis Ogyunyemi, qui documente l'accès à l'énergie dans les zones rurales et la façon dont les systèmes d'énergie solaire sont devenus une véritable grâce dans cette région.
Sur cette photo issue du concours Giga Photo Award 2026, un groupe d'amies regarde un film dans une cellule de la prison Unidad 47 à Buenos Aires, en Argentine. Cette prison mixte compte dix quartiers pour les hommes et quatre pour les femmes. Cette photo fait partie d'une série de la photographe Magalí Druscovich intitulée The weakest link: Women in the drug business (« Le maillon faible : les femmes dans le trafic de drogues » en français, ndlr), qui explore l'incarcération des femmes pour des crimes liés à la drogue en Amérique latine. Magalí Druscovich attribue l'augmentation du nombre de détenues ces deux dernières décennies aux conditions de vie difficiles dans la région, notamment la violence, le manque d'éducation et la pauvreté. Ces dernières années, la province a autorisé l'utilisation des téléphones portables aux détenus pour atténuer leur isolement croissant après la pandémie de COVID-19.
Rinat Mirlanov, chasseur à l'aigle, se repose avec son aigle royal (Aquila chrysaetos) au-dessus du village de Bokonbaïevo, au Kirghizistan. La chasse à l'aigle, appelée berkutchi en kirghize, est une tradition ancestrale dans ce pays où les chasseurs entraînent les aigles, les vautours et les faucons pour chasser des petites proies telles que le renard et le lièvre. Cette pratique nécessite des années de confiance et de complicité entre l'animal et le chasseur. Bien que la chasse à l'aigle soit aujourd'hui davantage considérée comme un loisir, elle était autrefois utilisée à des fins de survie, fournissant à la fois de la nourriture et des vêtements aux habitants des villages.
Des libellules dans le ciel nocturne près du fleuve Orénoque à Puerto Carreño, en Colombie. Long de plus de 2 100 kilomètres, il s'agit de l'un des fleuves les plus longs d'Amérique du Sud. Il traverse principalement le Venezuela mais aussi une partie de la Colombie, avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Son écosystème comprend des prairies inondées, des savanes et des forêts tropicales, et abrite une faune très diversifiée, allant des flamants et des loutres à des milliers d'espèces différentes d'oiseaux et de poissons.
Sur cette photo issue du concours Giga Photo Award 2026, une mère et son fils portent des panneaux solaires sur l'île Ghoramara, en Inde, s'apprêtant à les installer chez eux. Cette île reculée des Sundarbans, une énorme forêt de mangroves qui protège les côtes indiennes et bangladaises, ne dispose pas d'un réseau électrique conventionnel. Après le passage du super cyclone Yaas dans la région en 2021, les inondations et les marées hautes ont privé l'île d'électricité. Depuis, les panneaux solaires se sont répandus afin de permettre aux familles de charger leurs téléphones et de maintenir l'éclairage chez elles en cas d'urgence.
On pensait initialement que les crocodiles qui vivent à Banco Chinchorro, au Mexique, étaient des crocodiles américains (Crocodyles acutus). Néanmoins, une étude publiée en juin 2025 les a identifiés comme appartenant à une nouvelle espèce non documentée, aux côtés d'une autre espèce de crocodiles sans nom découverte sur l'île de Cozumel, au Mexique. Le nombre total de crocodiles de ces espèces s'élève à environ un millier, tous vivant dans de petites zones isolées. Les écologistes œuvrent pour protéger leurs habitats afin d'assurer la préservation des deux espèces.
Sur cette photo issue du concours Giga Photo Award 2026, Olena Mykhailivna Loboda, professeure de mathématiques, dispense un cours à distance depuis sa classe vide à l'école n° 2 de Tchernihiv, en Ukraine. En raison de la guerre en cours, s'adapter en passant à l'enseignement à distance lorsqu'une alerte aérienne retentit est devenu la norme. « En général, je m'intéresse davantage à la façon dont les gens vivent la guerre qu'à la façon dont ils y meurent », nous a expliqué le photographe Antti Yrjönen. Il s'agit de la quatrième année scolaire de la guerre en Ukraine et, selon l'UNICEF, 4,6 millions d'enfants dans le pays sont confrontés à des perturbations dans leur scolarité.
Giamum Yame et son fils de deux ans vivent dans le village de Pochung, dans l'État de l'Arunachal Pradesh, en Inde. Selon les données du recensement réalisé en 2011, le village compte 73 habitants. L'État de l'Arunachal Pradesh, dont le nom signifie « terre des montagnes éclairées par l'aube », abrite de nombreux groupes ethniques et la région fait l'objet d'un conflit de souveraineté entre l'Inde et la Chine depuis 1914.
Une femme photographie une jeune fille dans la région montagneuse d'Adjarie, l'une des régions les plus distinctes de Géorgie. Les villageois ont conservé pendant des siècles un mode de vie ancestral : ils élevaient du bétail et maintenaient des relations soudées au sein des communautés. Toutefois, l'isolement de la région montagneuse par rapport au reste du pays a rendu difficile l'accès à l'éducation, à des soins de santé adéquats, ainsi qu'à d'autres conditions de vie élémentaires. Aujourd'hui, la plupart des villages ont été abandonnés par leurs habitants qui ont émigré vers d'autres régions du pays ou à l'étranger, en particulier en Turquie, où les hommes occupent des emplois saisonniers pour compléter leurs revenus.
Madison Tessler et Walker Guinnee ont sélectionné ces images. Yasmine Maggio a rédigé leurs légendes.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.