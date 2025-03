Mégalodon : ce gigantesque requin était plus grand et plus svelte qu'on ne le pensait

Les fossiles que l’on a mis au jour ne contiennent que des vertèbres, des dents, des écailles et quelques fragments de cartilage. Certains paléontologues ont utilisé des dents ou des colonnes vertébrales de grands requins blancs afin de découvrir la taille de cet ancien requin. Cependant, de grandes portions de ce requin restent encore un mystère, comme sa tête, sa queue et ses nageoires. Ainsi, si vous avez déjà pris une photo à côté d’une mâchoire de mégalodon dans un musée, il s’agissait d’une estimation car aucune mâchoire n’a jamais été retrouvée.

Pour combler leurs lacunes, Kenshu Shimada et ses collègues ont développé une nouvelle méthode afin d’estimer la taille de ce léviathan, en utilisant une colonne vertébrale quasi-complète conservée en Belgique et une autre, incomplète, conservée au Danemark.

En les comparant à la morphologie de 170 autres espèces de requins, vivants ou éteints, ils sont parvenus à estimer la taille de la tête et de la queue de ce mégalodon, respectivement environ 1,8 mètre et 3,6 mètres de long. Au total, le spécimen conservé en Belgique aurait mesuré 16,4 mètres de long.

Cependant, l’une des vertèbres du mégalodon conservé au Danemark était considérablement plus grande que la plus grande vertèbre de Belgique, ce qui a permis aux scientifiques de revoir à la hausse leur estimation, les amenant à cette longueur stupéfiante.

UN MÉGALODON PLUS FIN QU’ON NE LE PENSAIT

Ensuite, les scientifiques ont cherché à déterminer le « ratio de finesse » du mégalodon. « En termes simples, le ratio de finesse mesure la minceur d’un corps ou d’un objet », explique Kenshu Shimada.

Là encore, l’équipe s’est tournée vers les mensurations de requins vivants ou depuis longtemps éteints. Les plus grands requins vivants, comme le requin-baleine ou le requin pèlerin, ont une morphologie plus fine, ce qui leur octroie une efficacité hydrodynamique plus importante lorsqu’ils parcourent les océans. Cependant, lorsque l’on met à l’échelle la morphologie d’un grand requin blanc pour qu’elle corresponde aux proportions du mégalodon, on découvre qu'un tel animal n’aurait pas pu nager efficacement.

« Bien qu’il nous faille encore des preuves directes de fossiles, notre nouvelle étude suggère qu’il est plus que possible que le mégalodon ait été plus svelte que le grand requin blanc, en termes de proportions, d’un point de vue hydrodynamique », déclare Kenshu Shimada.

Jack Cooper, qui n’a pas pris part à la récente étude mais qui a, lui aussi, tenté d’estimer la taille du mégalodon, a félicité les auteurs pour leur nouvelle estimation du fossile conservé en Belgique, ainsi que pour leur méthode de calcul qui consistait à ne pas utiliser qu’une seule référence (le grand requin blanc).

« Les preuves pour un corps plus svelte sont, en revanche, hésitantes au mieux », estime le paléobiologiste de l’université Swansea du Pays de Galles. « Est-ce que le mégalodon aurait pu être plus fin que les précédentes reconstructions ? Oui, bien sûr, c’est une possibilité », continue-t-il. « Mais l’étude ne dit pas directement à quel point et n’invalide pas les précédentes interprétations. »

LES PLUS GRANDS BÉBÉS REQUINS ?

Aucune de ces estimations ne sera validée avant de découvrir des fossiles de mégalodons plus grands et plus complets, Kenshu Shimada et ses collègues pensent que le mégalodon aurait ressemblé à un requin-citron colossal.