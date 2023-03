Ces aliments réduiraient le risque de tomber malade

Manger plus sainement constitue une solution efficace pour prévenir le développement du diabète. La perte de poids contribue à diminuer le taux d’insuline, et les aliments de meilleure qualité permettent de réduire l’excès de sucre et de graisses saturées qui doivent être traitées par l’organisme. Les viandes rouges et tous les aliments transformés, en particulier s’ils sont chargés de sucre, doivent donc être évités à tout prix.

L’activité physique est également un outil indispensable puisqu’elle permet aux muscles de travailler davantage, et améliore ainsi leur capacité à utiliser l’insuline et à absorber le glucose, limitant les risques de diabète lié au surpoids. La gestion du stress peut aussi être d’une grande aide puisqu’elle permettra d’éviter de chercher du réconfort dans la nourriture, et ainsi de consommer des calories superflues ou de mauvaise qualité.

POUR DES POUMONS EN BONNE SANTÉ

Nos poumons remplissent une fonction immunitaire importante pour notre corps : ils nous protègent du monde extérieur grâce aux cils bronchiques, de petites brosses dont le rôle est de retirer les éléments polluants que nous respirons. Certains facteurs, tels que la fumée, peuvent cependant endommager ces barrières indispensables et les rendre moins efficaces à long terme.

Pour favoriser le bon fonctionnement de nos poumons et prévenir les maladies pulmonaires, il est primordial d’adopter un mode de vie qui évite à tout prix le tabac et privilégie l’exercice physique. L’alimentation joue également un rôle important : il est recommandé de supprimer les aliments frits et de maintenir un poids santé. Un excès de graisse dans le ventre peut en effet empêcher le corps de respirer profondément, et causer une pression excessive sur les poumons, les obligeant à travailler plus intensément à chaque respiration.

Épicer vos aliments peut aussi contribuer à réduire les inflammations et à améliorer la fonction pulmonaire. Boire beaucoup d’eau aide à maintenir la circulation du sang dans les poumons et permet au mucus qui s’y accumule de circuler librement.

RÉDUIRE L’INFLAMMATION

L’inflammation, sous sa forme la plus chronique, est l’un des concepts les plus fondamentaux lorsque l’on parle de santé. Elle peut être chronique et persistante, et mettre votre organisme à rude épreuve jour après jour.

Au début, l’inflammation est un processus positif pour l’organisme : elle indique que nous luttons contre quelque chose qui ne devrait pas être là. Elle apparaît en cas de rhume, d’allergie, et même lorsque nous nous faisons mal ou lorsque nous respirons une toxine, comme celles que l’on trouve dans de nombreux produits de nettoyage. L’organisme sait identifier une blessure, et lorsque c’est le cas, il sonne l’alarme anatomique pour envoyer des cellules immunitaires dans la zone concernée afin de la réparer. Ces dernières viennent alors se heurter aux cellules envahissantes, et l’inflammation est le résultat de ce combat pour notre protection.

Le même principe s’applique au choc chronique que subissent nos cellules lorsqu’elles sont attaquées en permanence. C’est notamment le cas lorsque nous avons trop de sucre dans le sang, ou lorsque nous consommons trop de graisses saturées ou de protéines animales. Notre corps envoie des signaux pour indiquer qu’il a besoin d’aide, et appelle des renforts : il entre alors en mode combat, et active un état constant d’inflammation.

Si le nombre d’inflammations commence à s’accumuler, notre organisme se retrouve exposé au risque de poursuivre un cercle vicieux qui contribue à provoquer encore plus d’inflammations. À long terme, cela implique un risque accru d’être confronté à des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des cancers, de l’arthrite, des troubles de la mémoire, des douleurs, des problèmes hormonaux, des lésions, etc.

La clé pour calmer ces inflammations est d’éviter certains comportements. Les cigarettes et les aliments transformés (y compris la viande) comptent parmi les principaux éléments à proscrire.

Il est possible de calmer l’inflammation en choisissant des aliments qui aident à réduire la réponse immunitaire, mais aussi en mangeant à des moments adaptés. Lorsqu’il est en mouvement, le corps peut ralentir l’inflammation ; à l’inverse, lorsqu’il est au repos, le mécanisme inflammatoire est plus susceptible de se déclencher. C’est pourquoi il est particulièrement déconseillé de manger des aliments inflammatoires (transformés ou contenant des sucres ajoutés) le soir. Les fruits, les légumes, ainsi que les bonnes graisses contenues dans le poisson et les noix, comptent parmi les meilleures armes nutritionnelles pour lutter contre l’inflammation.