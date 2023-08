Les vrais jumeaux peuvent devenir de "faux" jumeaux

NATURE ET CULTURE

C'est pour ces raisons que les jumeaux se retrouvent souvent en première ligne du débat qui oppose nature et culture. Pendant des décennies, l’humanité s’est demandé qui des gènes (la nature) ou de l'environnement (la culture) influençait le plus notre personnalité. Les études sur les jumeaux nous donnent un indice. Les vrais jumeaux, ou jumeaux monozygotes, partagent 99,99 % de leur ADN : ils ont la même couleur d’yeux, la même couleur de cheveux, les mêmes caractéristiques (ou presque). Les faux jumeaux, ou jumeaux dizygotes, partagent eux 50 % de leurs gènes. Ainsi, si un caractère s’exprime davantage chez de vrais jumeaux que chez de faux jumeaux, on peut en conclure que le gène impliqué a influencé ce caractère de manière significative. En revanche, si un caractère s’exprime de la même manière chez de vrais et de faux jumeaux, il y a de fortes chances pour que ce soit leur environnement, et non leurs gènes, qui ait influencé ce trait particulier.

Les vrais jumeaux peuvent également aider les scientifiques à déterminer l'impact de l'environnement sur le fonctionnement d'un gène, et par conséquent les aider à savoir si certains traits ou certaines maladies dépendent davantage de la génétique ou de l'environnement. En 2015, la revue Nature Genetics a procédé à un examen approfondi d’études du monde entier portant sur la gémellité ; les chercheurs ont conclu qu'en moyenne, les facteurs environnementaux et génétiques pouvaient à part égales influencer les traits d'une personne et les maladies dont elle peut souffrir.

PLUS JUMEAUX ?

Scott et Mark Kelly étaient autrefois de vrais jumeaux. Puis Scott Kelly a passé un an en orbite à bord de la Station spatiale internationale, et tout a changé. Lorsqu'il a atterri, il mesurait 5 cm de plus, avait beaucoup perdu en masse corporelle et, selon les chercheurs de la NASA, certains aspects de son ADN avaient changé. Son frère et lui n'étaient plus de vrais jumeaux.

Non, Scott ne s'est pas transformé en extraterrestre. Au contraire, le stress prolongé de la vie dans l'espace a modifié le fonctionnement de ses gènes, du moins pendant un certain temps. Étant donné que Scott et Mark partagent essentiellement le même ADN, les scientifiques ont comparé les gènes des deux hommes avant et après le voyage de Scott. Ils voulaient notamment savoir si les radiations pouvaient endommager les sections d'ADN situées à l'extrémité de chaque chromosome, appelées télomères.

Les télomères sont comme les bouts de plastique à l'extrémité des lacets qui empêchent le tissu de se défaire. Sans ces protections, les extrémités de l'ADN peuvent être endommagées. Les tests préliminaires ont révélé que la longueur moyenne des télomères de Scott avait augmenté de manière significative pendant qu'il était en orbite, et qu'ils avaient raccourci dans les 48 heures suivant l'atterrissage. Les télomères de son frère sont eux en revanche restés relativement stables.

L'année que Scott a passée en orbite a également modifié son système immunitaire, la formation de ses os, sa vue, et d'autres fonctions biologiques. La plupart de ces modifications génétiques sont revenues à la normale, mais les chercheurs ont constaté que 7 % de l’expression de ses gènes avaient également changé. L’expression génétique détermine si les gènes s'activent ou se désactivent, ce qui peut modifier le fonctionnement des cellules. Les scientifiques ne se sont pas alarmés car des facteurs environnementaux, en l'occurrence le stress d'un voyage dans l'espace, peuvent affecter ce processus. Ainsi, le corps de Scott a mis en veilleuse certains gènes et en a amplifié d'autres.