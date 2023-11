Aucun aliment ni aucun médicament ne peut remplacer l’huile d’olive

En Grèce, en Italie et dans d’autres régions de la Méditerranée où l’on fait pousser des oliviers depuis des milliers d’années, on extrayait autrefois les huiles avec de l’eau chaude appliquée après la récolte et le broyage des fruits, un procédé qui endommageait certains des phénols. À l’ère moderne, on a repensé les protocoles, car il était devenu évident qu’on pouvait extraire l’huile du fruit tout en gardant les phénols intacts et en réalisant des économies en la faisant tourner dans des centrifugeuses en s’appuyant uniquement sur le pouvoir de la température ambiante (et non plus sur des solvants, comme cela avait parfois été le cas). Les huiles traitées ainsi portent la mention « vierge extra ».