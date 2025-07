Préhistoire : les derniers jours des Néandertaliens

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CHAOS

L’une des questions les plus importantes en paléoanthropologie est celle de la raison de l’extinction de Néandertal. La réalité est que nous n’avons pas vraiment de réponse. Mais il existe plusieurs hypothèses. Un temps inimaginable s’est écoulé entre l’émergence de Néandertal et son extinction. Durant les 350 000 années qu’a existé l’espèce, le climat a changé drastiquement des dizaines de fois et ce à l’échelle du globe. Cela signifie qu’en l’espace de 13 000 générations, les Néandertaliens ont vu des endroits comme les îles britanniques avoir des étés ensoleillés et des hivers doux puis être ensevelies sous des tonnes de glace.

Nous savons que Néandertal vécut au moins dix oscillations climatiques majeures que l’on appelle périodes glaciaires et interglaciaires, elles-mêmes ponctuées de stadiaux (avancée secondaire des glaciers) et d’interstadiaux (recul ou stagnation des glaciers). Des recherches locales indiquent que le sud de l’Europe, non seulement les péninsules méditerranéennes mais également le littoral septentrional de la mer noire et le Caucase, fut épargné par les conditions les plus extrêmes lors des phases les plus froides. Ces zones agirent comme des refuges où la faune et la flore s’étaient retirées avant l’avancée des glaces. Après la fonte de celles-ci, la faune et la flore retournèrent coloniser leurs anciens territoires dans un foisonnement nouveau.