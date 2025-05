Le bonheur et la richesse ne font pas tout, encore faut-il s'épanouir

ON S'ÉPANOUIT PAS DE LA MÊME MANIÈRE À TOUS LES ÂGES

Le but de l’étude globale sur l’épanouissement (en anglais, Gobal Flourishing Study, GFS) est de jauger cet épanouissement chez des individus issus de différents pays sur une période de cinq ans sur la base de réponses des participants à un sondage annuel comportant des questions sur leurs vies. Elles vont de « Je comprends le but de ma vie », à « Comment je noterais ma santé physique », en passant par « Combien de temps je passe à m’inquiéter de pouvoir vivre normalement grâce à mes revenus ».

La GFS se concentre sur six domaines clés : la joie et la satisfaction générale, la santé mentale et physique, le sens et le but de la vie, le caractère et les vertus, les relations sociales entretenues avec les proches ainsi que le confort financier et matériel. Les réponses aux questions de chacun de ces domaines sont décomptées pour obtenir un aperçu du bien-être des participants.

Les découvertes issues de la seconde vague de données publiées le 30 avril montrent que, d'une manière générale, les personnes âgées de dix-huit à vingt-neuf ans ne sont pas épanouies. « La chose la plus perturbante [pour moi] c’est que les jeunes de beaucoup de pays sont en crise », déplore VanderWeele. « Cela a de réelles implications pour la politique et soulève des questions sur l’intérêt que nous portons au bien-être de la jeunesse et s’il ne faudrait pas en faire une priorité plus importante. »

Par convention, et les personnes qui étudient le bien-être en sont bien conscients, c’est que la courbe du bien-être a tendance à être en forme de U au cours de la vie : plus élevée lorsque l’on est jeune ou vieux et plus basse au cours de la moitié de la vie. Les résultats les plus récents suggèrent que cette courbe s’aplatirait entre dix-huit et quarante-neuf ans avant de grimper, passé cet âge. « Les plus jeunes présentent les niveaux les plus faibles d’épanouissement », explique VanderWeele. « Ce n’est pas un cas universel […] mais on l’observe en Australie, en Argentine, au Brésil, au Mexique, en Allemagne, en Suède, aux États-Unis et au Royaume-Uni. » Il est à noter que ce n’est pas le cas en Pologne et en Tanzanie.

Alors, qu’est-ce qui a changé ? Beaucoup de causes potentielles sont pointées du doigt. Les sociologues suggèrent que les jeunes font face à la crise de l’immobilier, aux retombées de la pandémie, au futur incertain du monde du travail et, en général, à un effilochement des institutions sociales, comme la religion et le gouvernement. Ce sont des causes communes au monde entier.

D’autres études tirent également des sonnettes d’alarme similaires quant aux difficultés que rencontre la jeunesse. Le rapport mondial sur le bonheur, dont les résultats de 2025 sont parus en mars, qui est également basé sur les données du sondage Gallup, souligne que les jeunes sont en détresse. En 2013, 19 % des jeunes adultes à travers le monde disaient n’avoir personne à qui se confier. Une augmentation de 39 % par rapport à 2006.