Oui, il est possible de guérir du diabète de type 2

Lorsque les cellules développent une résistance à l’insuline, ou lorsque le pancréas ne parvient pas à la produire en quantité suffisante, une part excessive de glucose reste dans le sang et devient toxique pour les organes et les vaisseaux sanguins dans tout le corps.

« Les vaisseaux sanguins sont endommagés, ce qui explique pourquoi le diabète est la principale cause d’amputations, de dysfonctionnement érectile, de dialyse, de démence, de cécité, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral », explique Elizabeth Vaughan, professeure associée pour la University of Texas Medical Branch et co-autrice d’études sur le diabète. Cette maladie peut également entraîner une insuffisance rénale au stade terminal, des lésions nerveuses et plusieurs types de cancer.

Il y a toutefois une bonne nouvelle : « le diabète de type 2 est dû à des anomalies métaboliques qui sont largement réversibles », révèle Dariush Mozaffarian, cardiologue et directeur du Food is Medicine Institute à la Friedman School of Nutrition Science and Policy de l’Université Tufts. Autrement dit, des changements du mode de vie, tels qu’une perte modeste de poids, une diminution du stress, une alimentation plus saine et une activité physique accrue, « peuvent aider à rétablir le fonctionnement normal des organes et des tissus de l’organisme. »

LA PERTE DE POIDS

C’est la méthode la plus efficace pour favoriser une rémission du diabète, car « la résistance à l’insuline est étroitement liée à des niveaux élevés de graisse viscérale », indique O. Kenrik Duru, professeur de médecine à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA et auteur de nombreuses études sur le diabète.

La graisse viscérale est la graisse interne stockée autour de certains organes tels que le foie et les intestins, ce qui explique pourquoi les personnes qui en ont en plus grande quantité « ont tendance à avoir un plus gros ventre ». Bien que nous ne comprenions pas exactement le processus, « nous savons que la graisse viscérale communique avec les organes qui absorbent le glucose dans le sang, et les pousse à développer la résistance à l’insuline qui conduit au diabète de type 2 », explique Duru.

Ce lien est d’autant plus évident que certaines études longitudinales démontrent qu’un indice de masse corporelle (IMC) élevé est lié à une augmentation considérable du risque de diabète de type 2. « Une perte de seulement 7 % de son poids améliore la sensibilité à l’insuline de 57 % », décrit Hamdy.

L’Institut national américain du cœur, des poumons et du sang (NHLBI) dispose d’un outil en ligne qui permet de vérifier son IMC afin de déterminer dans quelle catégorie de « poids normal » chaque individu devrait se situer pour éviter de développer un diabète de type 2. Les experts tiennent néanmoins à souligner que l’IMC n’est pas toujours le meilleur indicateur de l’état de santé général.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

« L’activité physique favorise la perte de poids et rend les muscles plus forts et plus aptes à absorber le glucose dans le sang », explique Duru.

L’exercice « renforce également la sensibilité à l’insuline » en augmentant la capacité des cellules musculaires à récupérer le glucose dans le sang, ajoute Vaughan. « C’est pourquoi je recommande toujours d’aller marcher après un repas. »

Pour être sûr de faire suffisamment d’exercice, l’American Diabetes Association recommande de pratiquer au moins 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine, ou 75 minutes pour une activité d’intensité vigoureuse, et de faire de la musculation au moins deux fois par semaine.

L’ALIMENTATION ET LE MODE DE VIE

« En minimisant les pics de glycémie et en ralentissant la digestion », un changement de régime alimentaire peut également améliorer votre taux de glucose, explique Vaughan.

Il est par exemple possible de réduire le nombre total de calories et de limiter la consommation de céréales raffinées, telles que le pain blanc, le riz blanc et les pâtes blanches, car ces aliments peuvent provoquer des pics de glycémie dans l’organisme.

« Il est également important d’éviter à tout prix les sucres ajoutés qui, en plus d’être des calories vides, ont aussi un indice glycémique élevé », ajoute Hamdy. Il est ainsi préférable de limiter la consommation de tortillas, de crackers, de nouilles, de certaines céréales pour le petit-déjeuner et de légumes riches en amidon comme le maïs et les pommes de terre, qui présentent eux aussi un indice glycémique important.

En outre, il est essentiel de consommer davantage de fibres et de protéines, et ce, car les fibres ralentissent l’absorption du glucose et prolongent l’effet de satiété, et les protéines aident à développer la masse maigre. « Optez pour des aliments peu transformés et des viandes maigres », conseille Vaughan, « et veillez à boire huit verres d’eau par jour, car l’eau aide les reins à filtrer l’excès de sucre ».

Au-delà de la perte de poids et des changements d’habitudes alimentaires, le mode de vie doit lui aussi être modifié. « Le manque de sommeil et l’excès de stress augmentent tous deux le taux de sucre dans le sang. Visez 7 à 9 heures de sommeil et pratiquez des techniques de relaxation pour réduire le stress », recommande Vaughan.

Selon Sun Kim, endocrinologue à l’Université de Stanford spécialisée dans le traitement du diabète, c’est en ayant une approche qui tient compte de tous ces éléments que vous obtiendrez « les meilleurs résultats » possibles.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR INVERSER LE DIABÈTE ?

Cette approche a tellement fait ses preuves que le Joslin Diabetes Center a créé un programme dédié à la rémission du diabète. Pas moins de « 80 % des patients admis dans ce programme sont en rémission au bout de deux ans », révèle Hamdy.

L’inversion de la maladie peut toutefois être encore plus rapide. « Plus la durée du diabète est courte et plus le pourcentage de perte de poids est élevé, plus les résultats seront positifs », précise le médecin.

En effet, une fois que vous avez perdu l’excès de poids à l’origine de votre risque de développer un diabète de type 2, vous pouvez obtenir des taux de glycémie dignes d’une rémission en seulement quelques jours ou quelques semaines, tout comme de nombreux patients ayant subi une chirurgie bariatrique.

L’inversion peut être tout aussi rapide dans le cas d’un diabète provoqué par un régime alimentaire inadapté. « Une personne qui a reçu un diabète de type 2 récemment peut rapidement ramener sa glycémie à la normale en modifiant son régime alimentaire », explique Kim, « surtout si elle élimine soudainement un facteur important de la maladie, comme une quantité excessive de sodas. »

Cependant, le retour à des niveaux de glucose sains n’est qu’un début : en effet, les experts ne considèrent pas qu’un diabète est en rémission tant que « les taux de glucose ne sont pas inférieurs au seuil de diagnostic du diabète pendant au moins trois mois sans l’aide de traitements antidiabétiques », explique Kim.

En d’autres termes, il faut atteindre un taux de glucose sain et réussir à le maintenir. En cas d’augmentation significative du poids ou de reprise de mauvaises habitudes alimentaires, la maladie peut toujours réapparaître.