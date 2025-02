Des quantités alarmantes de microplastiques retrouvées dans le cerveau humain

Résultat : les échantillons de cerveau et de foie prélevés en 2024 présentaient des concentrations de MNP nettement plus élevées que ceux de 2016, et la masse totale de plastique retrouvée dans les cerveaux augmentait d’environ 50 % entre 2016 et 2024. D’après les chercheurs, cette découverte préoccupante pourrait être due à l’augmentation drastique des concentrations de MNP dans nos maisons, notre air et notre eau.

« Je suis choquée par la quantité de microplastiques qui a été trouvée », admet Emma Kasteel, neurotoxicologue à l’Université d’Utrecht, aux Pays-Bas. « Elle est beaucoup plus élevée que ce à quoi je m’attendais. »

Ces résultats reflètent l’augmentation des niveaux de microplastiques dans l’environnement, suggère-t-elle. Nous sommes davantage exposés à ces substances et, par conséquent, celles-ci s’infiltrent de plus en plus dans nos organes.

Dans l’ensemble, les échantillons de cerveau contenaient entre sept et trente fois plus de MNP que les échantillons de foie et de rein. Les particules trouvées dans le cerveau étaient principalement de minuscules éclats ou flocons de polyéthylène, l’un des plastiques les plus courants au monde, souvent utilisé dans les emballages.

Il est logique que les MNP s’accumulent davantage dans le cerveau que dans d’autres organes, précise la neurotoxicologue. En effet, l’inhalation par le nez vers le bulbe olfactif, la région du cerveau qui traite l’odorat, donne aux MNP présents dans l’air un accès plus direct au cerveau qu’aux autres organes.

Cependant, selon Campen, aucun lien n’a été identifié entre l’âge de l’individu examiné et la quantité de plastique retrouvée dans ses organes, ce qui suggère que le corps parvient à éliminer une partie du plastique qu’il absorbe. Dans le cas contraire, les organes des personnes âgées présenteraient beaucoup plus de particules que ceux des individus plus jeunes.

Autre révélation majeure : les taux de MNP étaient trois à cinq fois plus élevés dans les cerveaux de douze personnes qui avaient reçu un diagnostic de démence de leur vivant. Bien qu’elle ne signifie pas nécessairement que les MNP soient une cause directe de la démence de ces individus, pour les chercheurs, cette observation mériterait de faire l’objet d’études plus approfondies.

Kasteel précise toutefois que les barrières hémato-encéphaliques des personnes atteintes de démence sont moins efficaces que celles des personnes en bonne santé. Ainsi, la concentration plus élevée de MNP dans leur cerveau pourrait être une conséquence de la maladie, plutôt que sa cause.

CONSÉQUENCES ET SOLUTIONS

Les scientifiques ne parviennent pas encore à comprendre pleinement les effets des MNP sur le cerveau, c’est pourquoi ils appellent à des recherches supplémentaires. Des études ont néanmoins montré que la présence de MNP dans les artères constituait un facteur de risque de maladies cardiovasculaires, mais aussi que les cellules cancéreuses de l’estomac pouvaient se propager plus rapidement lorsqu’elles entraient en contact avec des MNP.

« De plus en plus d’études, dont celle-ci, montrent que des plastiques sont présents dans le cerveau, et ils ne devraient pas être là », commente Kasteel. « Nous ne savons pas grand-chose de ses effets sur la santé, à part qu’ils sont là et qu’ils ne devraient pas y être. C’est sans doute suffisant pour s’inquiéter. »

L’équipe de recherche de Campen souhaite désormais étudier l’ensemble du cerveau afin de comprendre si certaines zones spécifiques contiennent plus de microplastiques que d’autres, et le cas échéant, déterminer si leur présence est liée à des problèmes de santé spécifiques.

Il est impossible d’éviter complètement l’exposition aux plastiques, mais selon Kasteel, il est possible de la limiter au quotidien grâce à de petites actions : minimiser les plastiques à usage unique, bien ventiler son logement et passer l’aspirateur régulièrement pour enlever la poussière et les débris de plastique, et éviter les produits cosmétiques qui ajoutent intentionnellement des MNP, comme les gommages contenant des microbilles de plastique, interdits en France depuis 2018.

En outre, certains scientifiques développent des solutions pour tenter de réduire la quantité de microplastiques dans l’environnement. Il existe par exemple un type de ver qui se nourrit de polystyrène, mais aussi des champignons et des microbes capables de décomposer les plastiques dans l’environnement. De nouveaux types de filtres destinés à éliminer les MNP de l’eau potable sont également en développement.