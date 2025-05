Explosion du cancer colorectal chez les jeunes : une toxine bactérienne en cause ?

Cependant, toutes les personnes porteuses de bactéries productrices de colibactine ne finissent pas par souffrir d’un cancer colorectal : selon les estimations, ces souches sont présentes chez 20 à 30 % des individus concernés. Comment expliquer cette différence ? « Nous pensons qu’il se passe quelque chose qui leur donne un avantage sur les autres bactéries », révèle Alexandrov.

Le chercheur cite des études antérieures qui suggèrent que les habitants des pays occidentalisés, et tout particulièrement des zones urbaines, comme les États-Unis et certaines parties de l’Europe, tendent à avoir davantage de bactéries productrices de colibactine dans leurs intestins que les habitants des régions plus rurales ou non industrialisées. « Pour moi, il s’agit d’une fenêtre d’opportunité grâce à laquelle nous pourrions réussir à identifier les influences environnementales dans différentes parties du monde », indique Sears.

Il a notamment été prouvé qu’un régime alimentaire occidental, plus riche en viandes rouges et transformées, en sucre ajouté et en céréales raffinées, et moins riche en fruits et légumes, était associé à un risque plus élevé de cancer colorectal. Quant à savoir pourquoi la colibactine, plus que d’autres substances, serait plus « mutagène » dans le contexte créé par ce régime alimentaire dans l’intestin, « nous ne disposons tout simplement pas de ces informations », répond Sears.

L’étude menée par Alexandrov n’a ni analysé le risque individuel de cancer des participants ni suivi les changements dans leur environnement ou leur régime alimentaire ; n’importe quelle combinaison de ces éléments pourrait donc être en cause. Les chercheurs suspectent certains facteurs susceptibles de modifier considérablement le système immunitaire et le microbiome d’une personne dès son plus jeune âge, comme la naissance par césarienne ou par voie basse, la prise d’antibiotiques, l’allaitement ou la prise de lait maternisé, ou la consommation de beaucoup d’aliments industriels.

Certaines bactéries produisant de la colibactine pourraient également déclencher une réponse immunitaire qui endommagerait encore davantage les cellules. Ce sont ces souches qui « nous causent des problèmes », explique Sears. Il est toutefois « extrêmement difficile » de comprendre ce qui fait que ces bactéries se fixent dans certaines parties spécifiques de l’intestin plutôt que dans d’autres. « Le rectum n’est pas comme le côlon sigmoïde. Chacune de ces régions présente une biologie quelque peu différente, et n’est donc pas aussi favorable à la formation de tumeurs. »

LES RECHERCHES À VENIR

Alexandrov et Sears conviennent que des données longitudinales sont nécessaires pour aller plus loin. Idéalement, les chercheurs pourraient suivre des individus dès le début de leur vie, leur feraient prendre des probiotiques conçus pour cibler les bactéries productrices de colibactine, puis vérifieraient si les participants développent ou non les mutations associées, et donc un cancer colorectal précoce.

« Si nous parvenons à créer le bon probiotique qui élimine les mauvais facteurs, nous pourrions avoir une stratégie de prévention facile et non nocive pour les individus », décrit Sears.

Alexandrov et son équipe envisagent de nouvelles études pour explorer cette possibilité. Selon le chercheur, il serait également possible de concevoir un test de selles permettant de repérer les mutations liées à la colibactine. Si le test détecte ces lésions de l’ADN, la personne concernée serait encouragée à commencer le dépistage du cancer colorectal plus tôt, dans la vingtaine plutôt que dans la quarantaine, par exemple.

Cela étant dit, Sears estime qu’il est important d’éviter de se focaliser entièrement sur la colibactine, car cela ne constituera probablement pas la « solution miracle » face à l’augmentation du nombre de cas de cancer précoce. « Nous ne voulons pas avoir une vision trop limitée dans les recherches que nous menons », admet-elle.

En attendant d’avoir de davantage de données, il est essentiel de cibler les changements de mode de vie que nous sommes en mesure de contrôler. Sears souligne notamment l’importance d’adopter un régime alimentaire de type méditerranéen, de rester actif, d’arrêter de fumer et de réduire sa consommation d’alcool.