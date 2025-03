Hausse des cas de démence aux États-Unis

Une partie de cette augmentation peut être expliquée par les participants à l’étude, dont environ un quart sont des personnes noires. La population des États-Unis compte environ 14 % de Noirs.

« Beaucoup d’études et de recherches montrent que les personnes racisées sont plus sujettes à la démence », explique Kristine Yaffe, une chercheuse spécialisée dans la démence de l’université de Californie à San Francisco.

Aux États-Unis, ce risque plus élevé vient d’un plus grand manque d’accès aux ressources qui permettent d’éviter la démence, comme une bonne éducation, une alimentation saine et un espace dans lequel pratiquer une activité physique. Il s’explique également car une plus grande partie des Noirs américains fume. Pour ces raisons, les projections de démence se basant sur des données provenant d’un échantillon de personnes de diverses ethnicités seront plus élevées que si elles étaient fondées sur un groupe de personnes blanches, comme c’était le cas des précédentes études.

Mais même en sachant cela, l’échantillon de cette étude n’explique pas à lui seul les projections plus négatives.

Ce sont deux autres contributeurs importants qui endossent ce rôle. Plus d’Américains sont susceptibles d’atteindre les quatre-vingt ans, voire les quatre-vingt-dix ans et atteignent le point de leur vie où ils sont plus sujets aux changements cognitifs.

La grande majorité des cas de démence survient chez des adultes âgés. Selon Josef Coresh, un des auteurs principaux de l’étude ainsi que le fondateur et président de l’Optimal Aging Institute (l’institut de la vieillesse optimale) de l’école de médecine Grossman de l’Université de New York, 4 % des Américains âgés de soixante-quinze ans sont atteints d’une forme de démence. Et, dans les années qui suivent, ce risque augmente. Ce sont presque 20 % des personnes âgées de quatre-vingt-cinq ans qui sont concernées et le risque augmente chaque année.