Ce pilote force un atterrissage alors que le train arrière de l'avion n'est pas sorti
Ce pilote doit atterrir d'urgence, sans que les roues de l'appareil ne soient déployées. Les risques d'incendies mettant en danger les passagers sont presque inévitables...
