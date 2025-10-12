L'exercice de la dernière chance pour cet apprenti pilote de chasse
Ce pilote se retrouve mis en situation de combat face à l'un de ses instructeurs qui le prend en chasse. Il repousse ses limites en tentant des manœuvres défensives qui mettent sa vie en danger.
L'exercice de la dernière chance pour cet apprenti pilote de chasse
