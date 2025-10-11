Une apprentie pilote de chasse se livre à une simulation d'attaque
L'objectif de cet exercice : tenir son instructeur en ligne de mire plusieurs secondes afin de simuler un tir de roquette.
Une apprentie pilote de chasse se livre à une simulation d'attaque
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Télévision et vidéo03:19
Être pilote Topgun un métier chronophage et dangereux
Pour les familles, vivre avec un pilote de chasse nécessite de faire les frais de leur emploi du temps contraignant et du danger de leur profession.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
03:39
Survoler un canyon à basse altitude : un défi dangereux pour les pilotes de chasse
Télévision et vidéo
03:17
Au sein du programme Topgun, les pilotes sont formés avec la plus grande rigueur
Télévision et vidéo
03:38
Pour piloter un avion de chasse, une bonne communication et un sens du contrôle sont primordiaux
Télévision et vidéo
04:13
Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme
Télévision et vidéo
04:09
"L'abattage de porcs" : une escroquerie en ligne mêlant trading et kidnapping
Télévision et vidéo
04:05