Une apprentie pilote de chasse se livre à une simulation d'attaque

L'objectif de cet exercice : tenir son instructeur en ligne de mire plusieurs secondes afin de simuler un tir de roquette.

