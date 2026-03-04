Crash du Gulfstream : que s'est-il passé ?
Une équipe d'enquêteurs tente de faire toute la lumière sur le crash de cet avion. Les premières constatations montrent que les moteurs fonctionnaient normalement.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Télévision et vidéo04:02
Entre Indigènes et armée, des méthodes très différentes pour retrouver les rescapés d'un crash d'avion
Entre Indigènes et armée, des méthodes très différentes pour retrouver les rescapés d'un crash d'avion
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
03:02
Ce pilote force un atterrissage alors que le train arrière de l'avion n'est pas sorti
Télévision et vidéo
03:39
Survoler un canyon à basse altitude : un défi dangereux pour les pilotes de chasse
Télévision et vidéo
03:38
Pour piloter un avion de chasse, une bonne communication et un sens du contrôle sont primordiaux
Télévision et vidéo
03:17