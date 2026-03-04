Télévision et vidéo

Crash du Gulfstream : que s'est-il passé ?

Une équipe d'enquêteurs tente de faire toute la lumière sur le crash de cet avion. Les premières constatations montrent que les moteurs fonctionnaient normalement.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Télévision et vidéo04:02

Entre Indigènes et armée, des méthodes très différentes pour retrouver les rescapés d'un crash d'avion

Entre Indigènes et armée, des méthodes très différentes pour retrouver les rescapés d'un crash d'avion

  • Accidents
  • Aviation
  • Avions
  • Télévision et vidéo
  • États-Unis
  • Amérique du Nord
  • Aéronautique
  • Peuple et culture
  • Sciences
  • Sécurité
  • Terre

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
03:02

Ce pilote force un atterrissage alors que le train arrière de l'avion n'est pas sorti

Télévision et vidéo
01:21

Faire atterrir un avion à Aspen, un manœuvre risquée

Télévision et vidéo
03:37

Air Crash : les pilotes se rendent compte d'une panne de moteur quelques secondes avant l'atterrissage

Télévision et vidéo
03:01

Alimenté par une batterie électrique, cet avion pourrait révolutionner les déplacements quotidiens

Télévision et vidéo
03:19

Être pilote Topgun : un métier chronophage et dangereux

Télévision et vidéo
03:39

Survoler un canyon à basse altitude : un défi dangereux pour les pilotes de chasse

Télévision et vidéo
03:34

L'exercice de la dernière chance pour cet apprenti pilote de chasse

Télévision et vidéo
03:38

Pour piloter un avion de chasse, une bonne communication et un sens du contrôle sont primordiaux

Télévision et vidéo
03:17

Au sein du programme Topgun, les pilotes sont formés avec la plus grande rigueur

Télévision et vidéo
04:04

L'armée déploie les grands moyens pour retrouver les rescapés du crash d'avion dans la forêt amazonienne

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.