Télévision et vidéo

Air Crash : les pilotes se rendent compte d'une panne de moteur quelques secondes avant l'atterrissage

Malgré les nombreuses tentatives pour regagner en puissance, les pilotes du vol Yeti Airlines 691 ne sont pas parvenus à redresser l'appareil pour le préparer à atterrissage...

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Télévision et vidéo04:02

L'inquiétude de la famille des passagers de l'avion après un crash dans la forêt amazonienne

Quelques heures après le décollage, un curieux appel apprend aux proches des passagers que l'on a perdu la trace de l'appareil. Les questions se bousculent dans leurs têtes...

  • Accidents
  • Avions
  • Télévision et vidéo
  • Asie
  • Aviation
  • Aéronautique
  • Népal
  • Peuple et culture
  • Sciences
  • Sécurité
  • Terre

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
03:02

Ce pilote force un atterrissage alors que le train arrière de l'avion n'est pas sorti

Télévision et vidéo
03:01

Alimenté par une batterie électrique, cet avion pourrait révolutionner les déplacements quotidiens

Télévision et vidéo
03:19

Être pilote Topgun : un métier chronophage et dangereux

Télévision et vidéo
04:04

L'armée déploie les grands moyens pour retrouver les rescapés du crash d'avion dans la forêt amazonienne

Télévision et vidéo
04:00

Des rescapés d'un crash d'avion s'aventurent dans la jungle amazonienne

Télévision et vidéo
04:16

Comment retrouver les rescapés d'un crash dans la jungle amazonienne ?

Télévision et vidéo
04:02

Entre Indigènes et armée, des méthodes très différentes pour retrouver les rescapés d'un crash d'avion

Télévision et vidéo
04:02

L'inquiétude de la famille des passagers de l'avion après un crash dans la forêt amazonienne

Télévision et vidéo
04:06

Après un accident d'avion en Amazonie colombienne, cette jeune fille a réussi à sauver sa famille

Télévision et vidéo
03:39

Survoler un canyon à basse altitude : un défi dangereux pour les pilotes de chasse

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.