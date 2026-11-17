Des chercheurs pêchent des espèces rares de poissons pour les étudier
Les chercheurs mettent la main sur un pompaneau africain, un poisson au camouflage naturel qui varie diamétralement en fonction de l'angle.
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