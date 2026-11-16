Argentine : des chercheurs partent étudier les raies géantes dans le fleuve Paraná
Les chercheurs vont effectuer des prélèvements de sang et de venin pour mieux comprendre l'impact de la pollution du fleuve aux métaux lourds sur la raie géante.
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