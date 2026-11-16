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En pleine mer des Caraïbes, ces pêcheurs remontent un barracuda

En haute mer, ces pêcheurs mettent la main sur un barracuda, un poisson dont la dentition lui permet de mordre et de trancher en même temps.

En pleine mer des Caraïbes, ces pêcheurs remontent un barracuda

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