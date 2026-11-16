En pleine mer des Caraïbes, ces pêcheurs remontent un barracuda
En haute mer, ces pêcheurs mettent la main sur un barracuda, un poisson dont la dentition lui permet de mordre et de trancher en même temps.
PHOTOGRAPHIE DE Hans Gerd Broeder
PHOTOGRAPHIE DE Hans Gerd Broeder
PHOTOGRAPHIE DE getty images via istock
PHOTOGRAPHIE DE getty images via istock
PHOTOGRAPHIE DE Suwat Sirivutcharungchit
PHOTOGRAPHIE DE Suwat Sirivutcharungchit
PHOTOGRAPHIE DE Hans Gerd Broeder
PHOTOGRAPHIE DE Hans Gerd Broeder