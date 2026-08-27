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Les manchots papous mâles offrent des pierres pour séduire les femelles

Une fois le couple formé, les deux partenaires se lancent dans la construction de leur abri à l'aide des pierres présentes près du rivage, ultime et nécessaire étape pour élever leurs futurs petits.

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