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Les eaux au large d'Anilao comptent une biodiversité riche et encore largement inconnue

Des plongeurs nagent au plus près des coraux et observent de très près des espèces uniques telles que le poisson grenouille géant, des nudibranches (gastéropodes fluorescents), ainsi que des poissons-clowns à selle blanche.

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