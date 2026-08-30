Les eaux au large d'Anilao comptent une biodiversité riche et encore largement inconnue
Des plongeurs nagent au plus près des coraux et observent de très près des espèces uniques telles que le poisson grenouille géant, des nudibranches (gastéropodes fluorescents), ainsi que des poissons-clowns à selle blanche.
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Dotés d'une pellicule qui les protège du venin des anémones, les poissons-clowns élisent domicile dans les filaments de cette dernière. Ils se protègent ainsi des prédateurs.